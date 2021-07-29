ما هو NFT الرموز الغير قابلة للاستبدال Non-Fungible Tokens

من العرض الأولي للعملة ICO، الى التمويل اللامركزي DeFi نحو الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT، هكذا تتطور صناعة التشفير، و تجذب رؤوس أموال ضخمة عبر افكار ابداعية، تجعل من أصحاب المشاريع والمساهمين والمستثمرين أغنياء. صناعة البلوكشين والتشفير يقدمون لنا شيئ جديد يثير الجدل الكبير حول العالم. NFT الرموز الفريدة non-fungible tokens للوهلة الأولى الكل يريد أن يعرف ما هذا، و ما المميز فيه، و ما الفائدة عن الذي سبق؟ هل NFT موجة جديدة لتحميس المهتمين بالاستثمار و شراء العملات المشفرة كما حصل مع ICO، أم أنها شيئ مختلف و محمس وأعمق بكثير؟ لنكتشف ذلك عبر هذا المقال الطويل والكامل عن NFT لتعرف ما أنت مقبل عليه.

ما هي الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT

بشكل عام NFT – الرموز غير القابلة للإستبدال، هي الأشياء التي يمكن تركيزها وجعلها توفر الملكية الكاملة للفنانين الرقمين و صناع المحتوى الرقمي الفريد في Blockchain بشكل رقمي. أبسط الأمثلة عن هذه الأشياء عناصر رقمية للألعاب، صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. أحدها قد تم بيعها مقابل 75 بعملة الإيثريوم ،أسماء المواقع، تطبيقات، برامج ، نظريًات و أيضا يمكن إثبات ملكية الأصول المادية عبر NFT.

أقربكم أكثر ما الذي يمكنك بيعه على شكل NFT في مثال حي :

مؤسس تويتر عرض بيع تغريدته الاولى عل تويتر عبر NFT الرموز الغير قابلة للإستبدال non-fungible tokens بقيمة 2.5 مليون دولار.

اشتري أي شيئ و سيصبح لك مدى الحياة عبر البلوكشين، عبر عقد ذكي دائم، تنتقل من خلاله الملكية بناءا على تحقق الشروط.

في حين أن المال بأي شكل من الأشكال هو بالفعل أصل كلاسيكي قابل للاستبدال. لأن 5 دولارات هي دائمًا 5 دولارات ، بغض النظر عمن يمتلكها ، وسنة الإصدار ، والرقم التسلسلي للأوراق النقدية ، وما إلى ذلك.

الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) هو نوع من الرموز المميزة المشفرة التي تمثل شيئًا فريدًا. أو بعبارة أخرى ، لا يمكن تبادل الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال من خلال مواصفاتها الفردية بالطريقة التي تكون بها أصول التشفير. يمكن استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال لخلق ندرة رقمية يمكن التحقق منها. تعد إن إف تيز مفيدة بشكل خاص لأي تطبيقات تتطلب عناصر رقمية فريدة مثل الفن الرقمي والمقتنيات الرقمية و عناصر الألعاب.

NFTs ليست جديدة. تم إطلاق أول توكن يشبه NFT في عام 2012 مع إدخال عملات ملونة ، ويعرف أيضًا باسم Bitcoin 2.x ، والتي كان من المقرر بناؤها أعلى شبكة Bitcoin ، ولكن المثال الأكثر شيوعًا على NFT هو ERC721 الذي يعمل على شبكة Ethereum. هناك آخرون ، مثل ERC 1155 الذي طورته Enjin كمعيار جديد لتعريف الرموز المميزة لألعاب الفيديو ، والتي تعمل أيضًا على شبكة Ethereum.

واحد NFT لا يساوي أي NFT آخر ، سواء من حيث القيمة أو في خصائص الرمز المميز نفسه. يتم تخصيص تجزئة رقمية لكل رمز مميز يميزه عن كل NFT آخر من نوعه. تمكن هذه الميزة NFTs من العمل كدليل على المصدر. هناك اعتراف متزايد بأن هناك قيمة في القدرة على إثبات ملكية وأصالة الملكية الفكرية مثل الأعمال الفنية الأصلية والرموز المميزة داخل اللعبة ، فضلاً عن تمثيل أصول العالم الحقيقي مثل الأسهم والعقارات. في عالم الألعاب والمقتنيات ، يشار أيضًا إلى NFTs بالمقتنيات الرقمية.

كيف تعمل NTF

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لامتلاك مادة رقمية قابلة للتحصيل مقابل عملية تحصيل فعلية مثل بطاقة بوكيمون أو عملة معدنية نادرة في أن كل NFT يحتوي على معلومات مميزة تجعله متميزًا عن أي NFT آخر ويمكن التحقق منه بسهولة. هذا يجعل إنشاء المقتنيات المزيفة وتداولها عديم الجدوى لأنه يمكن إرجاع كل عنصر إلى المصدر الأصلي.

على عكس العملات المشفرة العادية ، لا يمكن تبادل NFT مباشرة مع بعضها البعض. هذا لأنه لا يوجد نوعان من NFT متطابقين – حتى تلك الموجودة على نفس النظام الأساسي أو اللعبة أو في نفس المجموعة. فكر فيهم كتذاكر مهرجانات أو تذكرة طيران. تحتوي كل تذكرة على معلومات محددة بما في ذلك اسم المشتري وتاريخ الحدث والمكان. هذه البيانات تجعل من المستحيل تداول تذاكر المهرجان مع بعضها البعض.

تم إنشاء الغالبية العظمى من الرموز المميزة لـ NFT باستخدام واحد من اثنين من معايير رموز الإيثريوم ERC-721 و ERC-1155. المخططات التي أنشأتها Ethereum والتي تمكن مطوري البرامج من نشر NFT بسهولة والتأكد من توافقها مع النظام البيئي الأوسع ، بما في ذلك التبادلات وخدمات المحفظة مثل MetaMask و MyEtherWallet. أصدرت Eos و Neo و Tron أيضًا معايير NFT المميزة الخاصة بهم لتشجيع المطورين على بناء واستضافة NFTs على شبكات البلوكتشين الخاصة بهم.

خصائص NFT الرموز الغير قابلة للاستبدال

غير قابل للتشغيل المتبادل: لا يمكن استخدام CryptoPunk كشخصية في لعبة CryptoKitties أو العكس. ينطبق هذا أيضًا على المقتنيات مثل بطاقات التداول ؛ لا يمكن لعب بطاقة Blockchain Heroes في لعبة بطاقات التداول Gods Unchained.

لا يمكن استخدام CryptoPunk كشخصية في لعبة CryptoKitties أو العكس. ينطبق هذا أيضًا على المقتنيات مثل بطاقات التداول ؛ لا يمكن لعب بطاقة Blockchain Heroes في لعبة بطاقات التداول Gods Unchained. غير قابل للتجزئة: لا يمكن تقسيم NFT إلى فئات أصغر مثل ساتوشي البيتكوين. هم موجودون حصريًا كعنصر كامل.

لا يمكن تقسيم NFT إلى فئات أصغر مثل ساتوشي البيتكوين. هم موجودون حصريًا كعنصر كامل. غير قابل للتدمير: نظرًا لأنه يتم تخزين جميع بيانات NFT على Blockchain عبر العقود الذكية ، فلا يمكن تدمير كل رمز مميز أو إزالته أو نسخه. كما أن ملكية هذه الرموز غير قابلة للتغيير ، مما يعني أن هواة الألعاب وهواة الجمع يمتلكون في الواقع NFTs الخاصة بهم ، وليس الشركات التي تقوم بإنشائها. يتناقض هذا مع شراء أشياء مثل الموسيقى من متجر iTunes حيث لا يمتلك المستخدمون فعليًا ما يشترونه ، بل يقومون فقط بشراء الترخيص للاستماع إلى الموسيقى.

نظرًا لأنه يتم تخزين جميع بيانات NFT على Blockchain عبر العقود الذكية ، فلا يمكن تدمير كل رمز مميز أو إزالته أو نسخه. كما أن ملكية هذه الرموز غير قابلة للتغيير ، مما يعني أن هواة الألعاب وهواة الجمع يمتلكون في الواقع NFTs الخاصة بهم ، وليس الشركات التي تقوم بإنشائها. يتناقض هذا مع شراء أشياء مثل الموسيقى من متجر iTunes حيث لا يمتلك المستخدمون فعليًا ما يشترونه ، بل يقومون فقط بشراء الترخيص للاستماع إلى الموسيقى. يمكن التحقق منه: من المزايا الأخرى لتخزين بيانات الملكية التاريخية على Blockchain أنه يمكن تتبع العناصر مثل الأعمال الفنية الرقمية إلى المنشئ الأصلي ، مما يسمح للمصادقة على القطع دون الحاجة إلى التحقق من جهة خارجية.

NFT الرموز الغير قابلة للاستبدال في DeFi التمويل اللامركزي

أحد أسباب الاهتمام المتجدد بـ NFTs هو دمج التمويل اللامكزي في إستراتيجية تبني Rarible (RARI). Rarible هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء عمل فني أصلي باعتباره NFT وبيعه من خلال أسواقهم. تتم مكافأة و تحفيز المستخدمين برمز RARI، مع تخصيص أكبر حصة من الرموز المميزة للمستخدمين عند بيع NFTs الخاصة بهم. هذا يعني أن متداولي DeFi بدأوا في إنشاء NFTs والترويج لها على شبكاتهم.

كيف ظهرت NFT الرموز الغير قابلة للاستبدال

في سبتمبر ، أضاف Coingecko فئة قائمة NFT مخصصة لعرض قائمة منسقة من blockchain التي تركز على NFT. لم يكن هذا مجرد رد على الضجيج الحالي ، ولكنه جزء من استراتيجية NFT أكبر تعود إلى أبريل 2019 عندما أعلنت Coingecko لأول مرة عن اهتمامها بـ NFTs.

يتم الآن تطوير NFTs عبر العديد من الصناعات. التطبيقات الأولى موجودة في صناعات الألعاب والأعمال الفنية والمقتنيات ، ومع ذلك ، فإن الواقع الافتراضي والمعزز ، والعقارات ، وتذاكر الأحداث ، وترخيص العلامات التجارية ، وترميز أصول العالم الحقيقي تبدو واعدة أيضًا. تقدمت Nike للحصول على براءة اختراع NFT مرة أخرى في عام 2019.

يشارك رسامو الرسوم المتحركة التقليديون أيضًا في الحدث. على سبيل المثال ، يمتلك جاستن رويلاند ، مبتكر ريك ومورتي ، مجموعة NFT متاحة من خلال Nifty Gateway – منصة المقتنيات الرقمية التي اشتراها كاميرون وتايلر وينكليفوس في عام 2019.

أدناه نقوم بتوصيف ثلاثة مشاريع NFT من الفئات التالية: الفن والمقتنيات ، والألعاب ، والمقتنيات المتحركة ثلاثية الأبعاد التي تتضمن الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

راريبل (راري) Rarible (RARI)

تيرا فيرتوا Terra Virtua (TVK) / تداول بيع و شراء رمز TVK على Binance عبر الرابط التالي : TVK_BUSD

إنجين Enjin (ENJ) / تداول، بيع أو شراء رمز ENJ على Binance عبر الرابط التالي : ENJ_USDT

منصة المقتنيات الرقمية والأسواق التي أنشأها المستخدم على Rarible (RARI)

تتيح Rarible للمستخدمين إنشاء مجموعة رقمية قابلة للتحصيل بسهولة وبيعها في الأسواق الخاصة بهم. يجمع RARI بعضًا من اتجاهات التمويل اللامركزي الأكثر إثارة للاهتمام لعام 2020 ، حيث يتم الجمع بين المقتنيات الرقمية و شركات التمويل اللامركزية و توفير سيولة مقابل التشفير، حيث يكافأ المستخدمون برموز RARI بالدولار الأمريكي لاستخدام النظام الأساسي.

مع التركيز على الأعمال الفنية التي ينشئها المستخدم ، يتيح RARI الملكية الفكرية من خلال إنشاء المستخدم لعمل فني جديد مع إثبات المصدر المقدم من NFT. كما أنه يسهل البيع وشروط البيع في السوق ، وبتكاليف تقترب من الصفر.

منذ إطلاقه في نوفمبر 2019 ، تم إنشاء 36336 عملًا فنيًا على Rarible ، مع أكثر من 26 ألف عملية بيع وإجمالي معاملات نقدر بملايين الدولارات.

في الاشهر السابقة أعلنت Rarible أنها جمعت مبلغًا لم يكشف عنه في جولة ما قبل التأسيس بقيادة CoinFund. وذكروا أن هذا الاستثمار من شأنه أن يساعد في تطوير سوق NFT الذي يحكمه المجتمع والقائم على Blockchain.

Rarible هو سوق يحكمه المجتمع ، ويهدف إلى أن تصبح منظمة مستقلة لا مركزية بالكامل (DAO). رمز RARI هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

نظام بيئي للفنونو الثلاثية و الثنائية الأبعاد، و الواقع المعزز و الأعمال المتحركة تيرا فيرتوا TERRA VIRTUA

Terra Virtua هو نظام بيئي رقمي قابل للتحصيل. تهدف Terra Virtua إلى تزويد مستخدميها بتجربة حسية أعمق من خلال نقل المقتنيات الرقمية إلى عالم متعدد المنصات عبر الواقع الافتراصي VR والواقع المعزز AR. إنه مفهوم مشابه لتكامل Pokémon Go لألعاب AR مع العالم الحقيقي. لعبة Pokemon Go حققت أكثر من 550 مليون عملية تثبيت في أول 80 يومًا من إطلاقها!.

تطلق Terra Virtua نظامًا بيئيًا كاملاً حيث يمكن للمالكين تخزين مجموعتهم وعرضها والتفاعل معها والتباهي بها عبر تطبيق يتيح للمستخدم التقاط صورة أو فيديو لأنفسهم يتفاعلون مع مقتنياتهم في بيئة حقيقية.

أصول الألعاب التي تحفظها منصة Enjin (ENJ)

في عام 2009 ، أطلقت Enjin شبكة Enjin Network ، وهي منصة لمجتمع الألعاب تضم الآن أكثر من 20 مليون مستخدم. في عام 2017 ، بدأت Enjin في بناء مجموعة من منتجات Blockchain التي تمكن المستخدمين من إدارة أصول Blockchain واستكشافها وتوزيعها ودمجها بسهولة.

بدلاً من استخدام معيار ERC721 للرموز الغير ثابلة للاستبدال NFT ، طور Witek Radomski ، المؤسس المشارك لشركة Enjin و الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ERC-1155 ، وهو معيار جديد سيحدد الرموز المميزة لألعاب الفيديو على بلوكشين Ethereum. يعمل رمز Enjin المميز بالفعل على تشغيل أكثر من مليار أصل رقمي. ERC1155 ليس مخصصًا للألعاب فحسب ، بل سيستفيد تطبيقه من مجموعة واسعة من الصناعات ، من الترفيه والتمويل إلى التصميم الصناعي والذكاء الاصطناعي والعقارات والمزيد.

لماذا الرموز الغير قابلة للاستبدال لها قيمة

مثل جميع الأصول ، فإن العرض والطلب هما المحركان الرئيسيان للسعر في السوق. نظرًا لطبيعة ندرة NFTs وارتفاع الطلب عليها من قبل اللاعبين وهواة الجمع والمستثمرين ، غالبًا ما يكون الناس على استعداد لدفع الكثير من المال مقابلها.

تمتلك بعض NFTs أيضًا القدرة على جني الكثير من المال لأصحابها. على سبيل المثال ، قرر أحد اللاعبين على منصة Decentraland الافتراضية للأرضي شراء 64 قطعة ودمجها في ملكية واحدة. أطلق عليها اسم أسرار حديقة شاي ساتوشيس بالإنجليزية The Secrets of Satoshis Tea Garden ، وبيعت مقابل 80 ألف دولار فقط بسبب موقعها المرغوب فيه والوصول إلى الطريق. افترق مستثمر آخر بمبلغ 222 ألف دولار لشراء جزء من مضمار سباق موناكو الرقمي في لعبة F1 Delta Time. يتيح NFT الذي يمثل قطعة المسار الرقمي للمالك الحصول على أرباح بنسبة 5% من جميع السباقات التي تجري عليه ، بما في ذلك رسوم تذكرة الدخول.

المستقبل هو NFTs

هل يمكن أن يكون الأصل الرقمي فريدًا وذا قيمة؟ تشير الأمثلة المذكورة أعلاه وغيرها من NFTs مثل Crypto Kitties إلى نعم. بالإضافة إلى ذلك ، تبرز هذه المشاريع لأن مستخدميها ليسوا مضطرين للتفاعل مع تقنية Blockchain الأساسية ، ولكن لا يزال بإمكانهم الاستفادة بشكل كبير من التكنولوجيا ، مما يجعل مثل هذه المشاريع جاهزة للتبني السائد. في النهاية ، تفتح الرموز غير القابلة للاستبدال الباب لإمكانية رقمنة جميع حقوق الملكية الفكرية ، وترميز جميع الأصول.