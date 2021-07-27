في سلسلة ادراجات العديد من العملات و الرموز المميزة على منصة OKEx، هذه الأخيرة قد أعلنت عن إدراج عملة AXS – الرمز الاصلي لـ Axie Infinity في أسواق التداول الفوري. تداول عملة AXS على المنصة سيكون حسب الجدول التالي: الإيداع: متوفر الان التداول الفوري : الساعة 9:00 صباحًا يوم 27 يوليو السحب: الساعة 10:00 صباحًا يوم 28 يوليو Axie Infinity هو عالم مستوحى من لعبة بوكيمون حيث يمكن لأي شخص ربح الرموز من خلال اللعب والمساهمة في النظام البيئي. يمكن للاعبين القتال وجمع وتربية وبناء مملكة برية لحيواناتهم الأليفة وبيعها في أسواق اللعبة اسم العملة: AXS العدد الكلي: 270,000,000 العدد المتداول: 55,260,010 المزيد من عن منصة OKEx تجدونه في الموضوع التالي : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx

كانت هذه تفاصيل خبر منصة OKEx أعلنت عن إدراج عملة AXS – الرمز الاصلي لـ Axie Infinity في أسواق التداول الفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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