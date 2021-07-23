اختبر نفسك مع NordFX هل أنت مستعد لتتداول العملات المشفرة

كنا كتبنا مقال نشرح فيه منصة تداول الأصول الرقمية ، الفوركس، والأسهم والسلع NordFX، لنا مقال كامل يشرح تلك المنصة الكبيرة و التي توفر العديد من الخيارات للتداول خصوصا لمن يريد أن تكون له القدرة الكاملة للتبادل بين الأصول الرقمية و الأصول التقليدية عبر منصة واحدة.

الشرح الكامل للمنصة تجدونه عبر الموضوع التالي: منصة تداول الأصول الرقمية Nord-FX بأمان و حرية

أما بخصوص جديد منصة NordFX فقد أنشأت صفحة تمكنك من اختبار معارفك عن العملات المشفرة، وايضا اختبار قد يجيب على العديد من الأسئلة حول العملات المشفرة. الاختبار اختياري يمكن أن تختبر نفسك عبر الاختبار المكون من 12 سؤالًا مما يسمح لك بأن تكتشف ما إذا كنت مستعدًا لممارسة مهنة كمتداول التشفير.

شركة NordFX

كما تم التحدث عن NordFX في الموضوع المشار اليه في الأعلى، فهي شركة وساطة دولية تم تأسيسها في سنة 2008، الشركة تقدم مجموعة كاملة من خدمات التداول عبر الإنترنت بالعملات التقليدية والعملات المشفرة والذهب والفضة و تمكن المتداولين من دخول سوق الفوركس و الاستثمارات في الأسهم العالمية ذات الدخل المرتفع مع حماية رأس المال تصل إلى 100%، ايا عبر المنصة يمكن تداول عقود الفروقات، العقود الآجلة، أيضا لدى الوسيط أحدث نظام للنسخ التلقائي لإشارات التداول والخدمات الكثيرة التي تقدمها NordFX.

تتميز NordFX بأدنى فروق أسعار ، وتنفيذ فوري للأوامر الشراء و البيع ، ورافعة مالية تقدر ب 1:1000 ، وهي متاحة لجميع أزواج العملات والمعادن. يشار إلى الهوامش الثابتة لأزواج العملات المشفرة في مواصفات الحساب. تتوفر الحسابات ، بالإضافة إلى إيداع / سحب الأموال بالدولار الأمريكي و بعملة البيتكوين والإيثريوم.

يمكن للمستخدمين التداول مع NordFX عبر منصة التداول MetaTrader 4 المعترف بها عالميًا لأجهزة الحواسيب والهواتف الذكية ، وتوفر ميزات إضافية مثل خدمات النسخ و PAMM ، جنبًا إلى جنب مع أدوات بحث المتداول مثل التقويم الاقتصادي وآلة حاسبة التداول وتحليل السوق المباشر وصناديق الاستثمار المختلفة. يوجد أيضًا مركز تعليمي به مقاطع فيديو تعليمية تغطي MetaTrader واستراتيجيات التداول والمفاهيم المبتدئين والمتقدمين ، إلى جانب دعم العملاء على مدار 24 ساعة من الاثنين إلى الجمعة.

ما الذي يمكن أن يستفاد من أخد الاختبار التي تقدمه شركة NordFX للعملات المشفرة

بصفتنا نحن كريبتو عرب و خبرتنا في مجال التشفير نجد أن الإختبار يمكن أن يقدم لك نظرة شاملة عن ما هي العملة المشفرة، كيف تعمل، كيف تأسست، و أيضا يمكن أن يساعدك على البحث أكثر في المجال، و الأهم من ذلك يقدم لك أسئلة مهمة تجعلك تقرر هل أنت مستعد للدخول لعالم التشفير و تداولاته المتقلبة، و الجميل أيضا أنك يمكنك أن تبدأ التعلم عبر موارد منصة NordFX و يمكن فتح حساب تجريبي تتداول فيه عبر المنصة دون أن تقوم بإيداع أي مبلغ، ضف أن اختيارات التداول عبر المنصة متعددة ويمكن أن تدخل أسواق التداول غير العملات المشفرة.

كيف أبدأ اختبار شركة NordFX

سهل جدا، ما عليك سوى أن تنتقل الى صفحة الاختبار عبر الرابط التالي : https://ae.nordfx.com

عندها أكمل الإجابة عن الأسئلة.