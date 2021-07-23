شراكة قوية بين Viberate وأهم منصة لحجوزات السفر بالعملات المشفرة Travala

أعلنت منصة Viberate الرائدة في مجال أبحاث والتحليلات الفنية والمعمقة في الموسيقى (التي تم إدراج رمز VIB الخاص بها على أكبر المنصات منها Binance و Bittrex و OKEx و Uniswap) عن شراكة إستراتيجية مع Travala.com ، منصة حجز السفر و الرحلات عبر الإنترنت الشهيرة والصديقة للعملات المشفرة.

عندما يتم دمج رمز VIB المميز في النظام الأساسي (الانضمام إلى رمز AVA الأصلي ل Travala) ، سيتمكن حاملو VIB من حجز أكثر من 3 ملايين منتج سفر (إقامات، رحلات جوية، أنشطة وما إلى ذلك) في أكثر من 230 دولة. وهذا يعني خيارات اقتصادية متعددة في مجال السفر الأكثر تكلفة وأكثر شمولاً وعدلاً لحاملي رموز VIB ، الذين يستمتعون بالفعل باستخدام VIB لدى الآلاف من تجار التجزئة عبر أنظمة الدفع GoCrypto.

بالنسبة لـ Matej Gregorcic ، الرئيس التنفيذي لشركة Viberate ، تأتي الشراكة في وقت رائع ، حيث أصبحت أحداث السفر والموسيقى الحية جزءًا من الحياة اليومية مرة أخرى.

اضاف قائلا : “نحن متحمسون لتقديم المزيد والمزيد من ميزات البلوكيشن في مجال الموسيقى ، حيث نعتقد أنها يمكن أن تساعد في جعلها أكثر عدالة وشفافية. فلماذا يتم تطوير التكنولوجيا إذا لم تفيد المستخدم؟ جنبًا إلى جنب مع Travala ، سنمكّن الأشخاص من استخدام رموز VIB للدفع مقابل الرحلات الجوية والفنادق عندما يزورون المهرجانات أو يذهبون لمشاهدة الفرق الموسيقية ، أو عندما يسافرون للعمل ، أو عندما يحضرون المؤتمرات. لا تزال الاحتمالات لا حصر لها من الناحية العملية ، لذلك لا يسعنا الانتظار لنرى كيف سيتم استخدام الرمز المميز بشكل أكبر “.

وتعليقًا على الشراكة ، قال خوان أوتيرو ، الرئيس التنفيذي لشركة Travala.com:

“في استمرار التزامنا تجاه تبني العملة المشفرة على نطاق واسع ، نحن متحمسون جدًا للشراكة مع Viberate لدعم نمو مجتمع التشفير وتقديم حالة استخدام جديدة إلى VIB. لقد أعجبني الفريق برؤيتهم لأعمالهم ، ولا يساورني شك في أننا سنواصل إحداث موجات في مجتمع التشفير “.

معلومات عن منصة Viberate

Viberate هي منصة البحث والتحليلات الرائدة في صناعة الموسيقى. إنهم يجمعون بيانات عن فناني الموسيقى والأماكن والمهرجانات والأحداث في جميع أنحاء العالم ، ويستخدمون تحليلات البيانات الضخمة لتحديد شعبية الفنانين وتقديم رؤى قيمة حول اتجاهات الموسيقى والأسواق وقنوات البث. في الآونة الأخيرة ، ابتكر Viberate وباع بنجاح أول “حفلة موسيقية حية عبر المحتووى الرقمي الغير متكرر NFT” في العالم ، مما يمنح مالك الرمز المميز الحق في أداء مباشر.

المزيد من المعلومات حول منصة Viberate تجدونها عبر الرابط التالي: www.viberate.com

معلومات حول منصة Travala

تأسست Travala.com عام 2017 ، وهي مدعومة الآن من قبل عملاق صناعة التشفير منصة Binance. منصة Travala هي خدمة حجز السفر الصديقة للعملات المشفرة الرائدة توفر 2200000 عقار ، وأكثر من 400000 نشاط سفري في 230 دولة ، و 600 شركة طيران على مستوى العالم و التي ينمكن أن تدفع مقابلها عبر العملات المشفرة. يعد موقع Travala.com أحد رواد تبني العملات المشفرة ، حيث يقبل أكثر من 50 عملة مشفرة رائدة إلى جانب طرق الدفع التقليدية. AVA هي العملة المشفرة الأصلية للمنصة و التي تعزز عرض القيمة لموقع Travala.com. يمكن استخدام رمز AVA للمدفوعات ، وتلقي مكافآت الولاء ، والحصول على خصومات ومكافآت ، من بين العديد من حالات الاستخدام الأخرى. بالإضافة إلى الأسعار التي لا تقبل المنافسة من خلال ضمان أفضل سعر ، يمكن للمستخدمين على Travala.com الاستمتاع أيضًا بخصومات إضافية ومكافآت ولاء للحجوزات المؤهلة التي تتم على المنصة.

لمزيد من المعلومات حول Travala.com ، قم بزيارة www.travala.com