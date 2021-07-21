كريبتو دوت كوم تنشر شبكة اختبار سلسلة إيثريوم فيرتشوال ماشين

تام شمس - الأربعاء 21 يوليو 2021 03:48 صباحاً - انطلقت شبكة اختبار سلسلة كريبتو دوت كوم التي تسمح للمشاريع المبنية على إيثريوم بالانتقال إلى نظامها الإيكولوجي من السلاسل المتوافقة مع إيثريوم فيرتشوال لتصبح عاملة الآن.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت كريبتو دوت كوم إنها أطلقت شبكة اختبار سلسلة إيثريوم فيرتشوال ماشين، أو EVM، التي تسمى كرونوس، والتي تعمل بالتوازي مع سلسلة كريبتو دوت أورغ. تهدف السلسلة إلى تزويد المطورين بالقدرة على نقل المشاريع من السلاسل المتوافقة مع إيثريوم وإيثريوم فيرتشوال ماشين إلى النظام البيئي كريبتو دوت أورغ، مما يمنح المستخدمين وصولًا أكبر إلى ميزات التمويل اللامركزي مثل العقود الذكية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو دوت كوم والمؤسس المشارك كريس مارسزالك: "سنقدم الدعم الكامل للمطورين الذين يبنون على كرونوس: الدعم التقني والتمويل والتسويق - أي كل ما تحتاجونه لتحويل فكرتكم إلى حقيقة". "جنبًا إلى جنب مع سهولة نقل التطبيق، أنا واثق من أننا سنشهد انفجارًا في النشاط على كرونوس."

سيتم استخدام توكن CRO الأصلي الخاص بكريبتو دوت أورغ للتسويات على كرونوس. تم تصنيف التوكن حاليًا في المرتبة ٣٠ من بين جميع العملات المشفرة على كوين ماركت كاب في وقت كتابة المقالة، مع قيمة سوقية تزيد عن ٢,٥ مليار دولار. أفادت الشركة أن المطورين يمكن أن يستفيدوا من معجل بدء التشغيل بارتيكل بي الذي يوفر ١٠٠ مليون دولار من رأس المال للمشاريع المساهمة في بلوكتشين كريبتو دوت أورغ.

تعمل كرونوس على خوارزمية إجماع إثبات السلطة، وهي مدعومة من إيثرمينت، وهي سلسلة إثبات ملكية قابلة للتشغيل المتبادل مع سلاسل متوافقة مع إيثريوم وEVM. وشبكة الاختبار مفتوحة المصدر.

لأول مرة على شبكة بلوكتشين كريبتو دوت أورغ الرئيسية في مارس، يزعم كريبتو دوت كوم أن لديه قاعدة مستخدمين تزيد عن ١٠ ملايين شخص. هذا العام، أطلق المشروع منصة توكنات غير قابلة للإتلاف وانضم إلى شبكة فيزا لتوسيع نطاق بطاقة ائتمان العملات المشفرة الخاصة بها.