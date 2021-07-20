شراء بطاقات الهدايا ببطاقات بنكية أو PayPal أو العملات المشفرة

منصة Buysellvouchers السوق المبتكر المفتوح لشراء و بيع بطاقات الهدايا عبر الإنترنت ، يعلن عن إضافة طرق جديدة للدفع و استلام مقابل بطاقات الهدايا بالإضافة إلى أن Buysellvouchers تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع، الآن تتيح شراء و بيع بطاقات الهدايا عبر وسائل الدفع الأكثر شعبية البطاقات البنكية و PayPal.

كرر Buysellvouchers.com التزامه بتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لجميع فئات المشترين والبائعين لبطاقات الهدايا في أجزاء مختلفة من العالم مع إضافة طرق دفع جديدة إلى النظام الأساسي. يقدم السوق عبر الإنترنت حاليًا مجموعة واسعة من بطاقات الهدايا، القسائم والخصومات للعلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

أصبح الطلب على قسائم الهدايا المعروفة باسم بطاقات الهدايا الإلكترونية شائعًا بشكل متزايد في الآونة الأخيرة حيث يبحث المزيد من الأشخاص عن طرق للحصول على العناصر المفضلة لديهم بأسعار مخفضة. بلغت قيمة سوق بطاقات الهدايا العالمية أكثر من 619 مليار دولار في عام 2019 وفقًا لتقرير صادر عن شركة Allied Market Research. كما توقع التقرير أن تصل القيمة السوقية إلى أكثر من 2 مليار دولار بحلول عام 2027. وقد تم تطوير عدد كبير من المنصات في الآونة الأخيرة لتمكين الناس من بيع وشراء بطاقات الهدايا. ومع ذلك ، فإن فريق Buysellvouchers أخذ تجربة التسوق لتلك المنتجات إلى مستوى أعلى كما اتضح من طرق الدفع المضافة مؤخرًا.

يقبل BuySellVouchers.com الآن الدفع و استلام المدفوعات عبر:

PayPal

بطاقات الائتمان او البطاقات البنكية (Visa / MasterCard)

SOFORT

Bancontact

BLIK

Przelewy24

eps

giropay

iDEAL

MyBank.

بيرفكت ماني Perfect Money

ويب ماني Webmoney

أدفنس كاش Advanced Cash (Advcash)

العملات المشفرة المتعددة

تشمل قائمة طرق الدفع المدعومة على منصة BuySellVouchers.com عبر العملات المشفرة

عملة USDT عبر بروتوكول TRC20 و ERC20

Litecoin

Bitcoin

Ethereum

TokenBS USD

ورموز مميزة أخرى.

ستعمل إضافة أنظمة دفع الجديدة على تسهيل عملية التسوق على العديد من المنصات الرئيسية

شمولية BuySellVouchers ، ودعمها لعدة فئات من المنتجات والخدمات ، بما في ذلك Voip ، الكتب الإلكترونية ، بطاقات هدايا الاتصالات المحمولة ، الألعاب ، القسائم المدفوعة مسبقًا ، خدمات التنزيل / استضافة الملفات ، البرمجيات ، الكتب الإلكترونية ، و المطاعم، جعلها محببة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

الآن BuySellVouchers متعدد اللغات ، وتدعم اللغة الإنجليزية والروسية والألمانية والصينية والإسبانية والفرنسية والعربية، و يمكن معرفة المزيد عن BuySellVouchers عبر الموضوع التالي : بيع وشراء بطاقات الهدايا وقسائم الشراء عبر منصة BuySellVouchers

لمزيد من المعلومات حول BuySellVouchers وكيفية شراء بطاقات الهدايا وبيعها في السوق ، تفضل بزيارة – buysellvouchers.com للمزيد أيضا من التفاصيل عن النمنصة، عبر قناة YouTube الخاصة بالمنصة ستجد كل شيئ. يمكن أيضًا متابعة BuySellVouchers.com عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك Facebook و Twitter.

حول Buysellvouchers

سوق Buysellvouchers لبيع و شراء بطاقات الهدايا عبر الإنترنت تأسس عام 2012 لخدمة المشترين والبائعين للسلع الرقمية ، بما في ذلك بطاقات الهدايا والقسائم والخصومات. يتم استخدام السوق من قبل الموزعين الرسميين للعديد من الشركات لبيع بطاقات الهدايا الخاصة بهم ، مما يضمن في النهاية جودة عالية للعميل، البائع و المشتري و المتداول.