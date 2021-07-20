منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف الاجتماعية "ديفاين" تجمع ٥ ملايين دولار من مستثمرين آسيويين

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 08:41 مساءً - جمعت ديفاين، وهي منصة توكنات غير قابلة للإتلاف ذات توجه اجتماعي، ٥ ملايين دولار في استثمارات استراتيجية كجزء من جهد أوسع لإشراك المزيد من الشركات في عالم التوكنات غير القابلة للإتلاف.

وقادت جولة التمويل شركة هوبي فنتشرز وشركة أبيس للترفيه والرياضة الإلكترونية وشركة بيرل أبيس العالمية للألعاب، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء. كما شاركت العديد من صناديق بلوكتشين الآسيوية، بما في ذلك درابر دراغون وإن جي سي فنتشرز وسيفن إكس فنتشرز.

قال ميونغ هون كانغ، رئيس العمليات العالمية لشركة ديفاين: "إنه لمن دواعي سروري أن تكون شركات الألعاب والترفيه هذه في آسيا مستثمرين استراتيجيين". "سيتيح لنا الاستثمار الاستراتيجي والشراكة تطوير فرص سوق جديدة بشكل مشترك في مختلف القطاعات."

كجزء من استثماراتهم الإستراتيجية، سيحصل المستثمرون على دعم مباشر من ديفاين في الاتصال بسوق التوكنات غير القابلة للإتلاف. تمتلك الشركة هدفًا ساميًا يتمثل في أن تصبح أكبر نظام بيئي التوكنات غير القابلة للإتلاف في آسيا. يتمثل أحد أهدافها الأساسية في جلب التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى الجماهير السائدة، بدءًا من صناعات الألعاب والترفيه.

يصف ديفاين نفسه على أنه منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف اجتماعية لجميع أنواع المبدعين، بما في ذلك الفنانين والموسيقيين واللاعبين والمؤثرين والرياضيين. يمتلك مستخدمو المنصة ملفات تعريف اجتماعية قائمة على التوكنات غير القابلة للإتلاف تعكس مساهماتهم في الشبكة وإنجازاتهم.

ارتفعت مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف في النصف الأول من عام ٢٠٢١، لتصل إلى ٢,٥ مليار دولار، وفقًا لبيانات من داب رادار. تعد الألعاب والترفيه من أكثر حالات الاستخدام التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع للتوكنات غير القابلة للإتلاف. أدركت صناديق الاستثمار الجريء هذا الاتجاه وضخت ملايين الدولارات في الشركات الناشئة الموجهة نحو التوكنات غير القابلة للإتلاف هذا العام وحده.