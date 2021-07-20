أحدث شراكة مع ماستركارد تهدف لمساعدة البنوك على توزيع بطاقات العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 08:41 مساءً - أعلنت شركة ماستركارد الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا المالية عن خطط لتجديد برنامج بطاقة العملات المشفرة، لتمكين البنوك التقليدية وشركات العملات المشفرة من تقديم بطاقات لمستخدميها من أجل التعامل مع الأصول الرقمية.

وبحسب البيان الرسمي:

"ستختبر ماستركارد وشركاؤها هذه الإمكانية الجديدة لتمكين المزيد من البنوك وشركات العملات المشفرة من تقديم خيار بطاقة للأشخاص الذين يرغبون في إنفاق أصولهم الرقمية في أي مكان تُقبل فيه ماستركارد."

يتضمن هذا الجهد شراكة ماستركارد مع شركات العملات المشفرة لإشراك "محافظ العملات المشفرة وعمليات التبادل، مما يسهل على الشركاء تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية التقليدية".

للسماح بالتعرض للعملات المشفرة لمستخدميها، أعلنت المؤسسة المالية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها عن شراكات جديدة مع سيركل وباكسوس وإيفولف بنكآند ترست وميتروبوليتان كومرشال بنك وأبهولد وبيتباي وأبتو بيمنتس وآي تو سي إنك وغاليليو فاينانشيال تكنولوجيز.

سيساعد برنامج البطاقة المنقح ماستركارد على الاستفادة من شبكة المدفوعات الضخمة ليس فقط لإزالة الاحتكاك بين العملات الرقمية والعملات المشفرة ولكن أيضًا لتوفير المزيد من البدائل للمستخدمين المهتمين باستخدام العملات المشفرة.

للمساعدة في تقليل التقلبات المتأصلة في العملات المشفرة ومضاعفات التحويل المرتبطة بها، ستستفيد ماستركارد من العملة المستقرة المربوطة بالدولار من سيركل، يو إس دي كوين (USDC)، للتحويلات الفورية أثناء بدء تحويلات الدفع.