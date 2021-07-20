كوين فند تُطلق صندوق لشركات العملات المشفرة الناشئة بقيمة ٨٣ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 08:41 مساءً - أنهت كوين فند، وهي شركة استثمار بلوكتشين وراء العديد من عمليات تمويل المشاريع الأخيرة، جولة تمويل بقيمة ٨٣ مليون دولار كجزء من مبادرتها المستمرة لإقلاع الشركات الناشئة الواعدة التي تركز على العملات المشفرة.

وقادت جولة التمويل شركة فينروك، وهي شركة رأس مال مغامر مقرها كاليفورنيا تأسست في عام ١٩٦٩. وقد صرحت كوين فند إن العديد من "المخصصين المؤسسيين ذوي التفكير المستقبلي" ساهموا في الزيادة، لكنها لم تذكرهم.

ووصف ديفيد باكمان، الشريك في فينروك، قدرة كوين فند على تحديد الشركات الناشئة الرائدة في مجال العملات المشفرة والمساعدة في تطويرها:

"إن التواصل العميق لكوين فند في جميع أنحاء نظام العملات المشفرة البيئي بأكمله، والرؤى التقنية الهامة للشركة وقدرتها على احتضان المشاريع في المراحل الأولى تميزها عن المستثمرين الآخرين في المجال."

قال الرئيس التنفيذي لشركة كوين فند، جاك بروخمان، إن زيادة رأس المال توضح أن المؤسسات حريصة على دعم الشركات الناشئة الناشئة في مجال بلوكتشين والعملات المشفرة. وقال إن التمويل سيوجه نحو توسيع الفريق وزيادة تطوير القدرات الداخلية.

تمثل آخر عملية زيادة في رأس المال الاستثماري ناجحًا لكوين فند. وفي هذا العام وحده، دعمت الشركة ما مجموعه ثمانية مشاريع، بما في ذلك سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) راريبل وكلاي ستاك، وهو بروتوكول تخزين سائل. حسبما أفاد كوينتيليغراف أيضًا، كانت كوين فند وراء بيع التوكن الخاص لشركة سولانا لابز والذي بلغ ٣١٤ مليون دولار والذي أغلق في يونيو. دعمت كوين فند أيضًا مشاريع بلوكتشين الرائدة ذا غراف وبلوكديمون وميكر وإيثريوم وكوين بيز وبولكادوت.