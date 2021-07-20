بنك كوريا يختار ذراع بلوكتشين لكاكاو لإجراء اختبارات الوون الرقمي

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 02:55 مساءً - اختار البنك المركزي لكوريا الجنوبية شركة تابعة لعملاق الإنترنت المحلي كاكاو كمزود تكنولوجي لتجربة عملته الرقمية.

فازت شركة كاكاو غراوند إكس بمناقصة العملة الرقمية للبنك المركزي الكوري (CBDC)، لتصبح المورد التكنولوجي الرئيسي لمحاكاة الوون الرقمية المستندة إلى بلوكتشين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية جونغ أنغ ديلي المحلية يوم الثلاثاء.

وقد أعلن البنك المركزي أن شركة غراوند إكس ستشارك في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الكوري الجنوبي بالتعاون مع شركة بلوكتشين كونسنسيس ومقرها الولايات المتحدة بالإضافة إلى الشركات التابعة لكاكاو مثل كاكاو بنك وكاكاو باي.

مع التركيز على البنية التحتية والتطبيقات اللامركزية لإيثريوم بلوكتشين، ستساهم كونسنسيس في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي من خلال تطبيق حلول داخلية مثل كونسنسيس كوروم و كونسنسيس كودفاي، حسبما أعلنت الشركة على تويتر.

فتح بنك كوريا عملية تقديم العطاءات للشركات المهتمة بإجراء مشروع محاكاة العملة الرقمية للبنك المركزي بتمكين بلوكتشين. ووفقًا لصحيفة كوريا جونغ أنغ ديلي، من المرجح أن تبدأ الاختبارات الأولى الشهر المقبل.

تم إطلاق شركة غراوند إكس بواسطة كاكاو في عام ٢٠١٨، وهي معروفة بتشغيل منصة بلوكتشين الخاصة بها والتي تسمى كلايتن. تتعاون كونسنسيس بالفعل مع غراوند إكس في تطوير منصة خاصة لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي الكوري الجنوبي.

تهدف المبادرة إلى اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي في بيئة محاكاة افتراضية تعتمد على تقنية السجلات الموزعة، واستكشاف حالات الاستخدام المحتملة المتعلقة بإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي والاسترداد والمدفوعات الإلكترونية والتسوية، فضلًا عن عمليات الدمج المحتملة المتعلقة بشراء الأعمال الفنية الرقمية وحقوق النشر. أعلن البنك المركزي في البداية عن خطط الدولة لاختبار توزيع الوون الرقمي في فبراير ٢٠٢١.