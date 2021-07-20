بنك جيه بي مورغان الأمريكي يريد توظيف المزيد من مواهب بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 02:55 مساءً - يقوم بنك الاستثمار الأمريكي الرائد جي بي مورغان بزيادة فورة التوظيف في بلوكتشين من خلال نشر سلسلة من تطبيقات الوظائف الجديدة ذات الصلة ببلوكتشين.

فتحت جي بي مورغان عدة مناصب لمتابعة جهود تطوير بلوكتشين العالمية بما في ذلك وظائف شاغرة تستهدف مطوري البرامج والمهندسين والمسوقين والمراجعين الذين يركزون على بلوكتشين. ووفقًا لإعلانات المناصب المفتوحة للشركة على لينكد إن، فقد تم نشر العديد من إعلانات الوظائف الجديدة المرتبطة بتقنية بلوكتشين في الأيام القليلة الماضية.

وتسعى وظائف شاغرة جديدة إلى الحصول على مواهب بلوكتشين عبر العديد من فروع جي بي مورغان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وسنغافورة والهند وهونغ كونغ والمملكة المتحدة ودول أخرى. نشرت الشركة أكثر من ٣٠ إعلانًا من هذا القبيل خلال الأيام السبعة الماضية في الولايات المتحدة وحدها.

ويستهدف عدد من الطلبات المواهب على وجه التحديد لقسم أونيكس الذي يركز على العملة الرقمية في جي بي مورغان بالإضافة إلى لينك، وهي شبكة البيانات بين البنوك القائمة على بلوكتشين الخاصة بالشركة. تم إطلاق أونيكس في أكتوبر الماضي، ويركز على عملة جي بي مورغان تشيز الداخلية المستقرة والمعروفة باسم JPM Coin.

أحد المناصب التي تم افتتاحها حديثًا، وهو مهندس برمجيات منصة بلوكتشين في مدينة جيرسي بنيوجيرسي، يبحث عن خبراء متخصصين في تقنيات أمان بلوكتشين، وخوارزميات إثبات الحصة، بالإضافة إلى الخبرة في التعامل مع العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) .

تأتي إعلانات الوظائف الجديدة بعد وقتٍ قصير من توقع محللي جي بي مورغان أن انتقال إيثريوم القادم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة سيعزز التبني العالمي لعائدات تكديس العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى زيادة في دفعات الرهان تصل إلى ٤٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥. كما يعتقد محللو البنك أيضًا أن عملة بيتكوين يمكن أن تتطور إلى بديل مقنع للذهب وتتجاوز ١٤٠ ألف دولار على المدى الطويل.