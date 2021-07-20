شركة لتعدين بيتكوين ستجمع ٢٠٠ مليون دولار قبل إدراجها في بورصة ناسداك

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 02:55 مساءً - يقال إن شركة آيريس إنيرجي، وهي شركة تعدين بيتكوين (BTC) مقرها سيدني تستثمر في مراكز البيانات التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، تخطط لجمع أموال جديدة قبل إدراجها المتوقع في بورصة ناسداك.

ذكرت بلومبرغ أن الجولة الجديدة لجمع التبرعات تتطلع إلى جمع ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار للتحضير للإدراج في بورصة الولايات المتحدة. وقد اجتمعت شركة آيريس إنيرجي بالفعل مع مستثمرين محتملين وتخطط للإدراج في بورصة ناسداك قبل نهاية العام.

يستدعي التقرير محادثات سابقة حول شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، والتي من شأنها أن تمكن من إدراج أمريكي محتمل يهدف إلى تحقيق ٣٠٠ - ٥٠٠ مليون دولار أمريكي لشركة تعدين بيتكوين بالطاقة الخضراء. ومع ذلك، تفضل آيريس إنيرجي الآن الاكتتاب الخاص أو جمع الأموال من خلال عرض أسهم رأس المال بدلًا من صفقة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، لأن الأخيرة كانت ستقلل من حصص المستثمرين الحاليين.

بدأت آيريس إنيرجي رحلة الاكتتاب العام الأولي (IPO) قبل وقتٍ طويل من بروز التعدين الأخضر في بيتكوين كجدلٍ ساخن. وقد حصلت الشركة على ١٩,٥ مليون دولار من تمويل الأسهم و٣,٩ ملايين دولار من الديون خلال أول جولة تمويل قبل الاكتتاب العام في ديسمبر ٢٠٢٠.

كذلك سمح التزام بقيمة ١٣ مليون دولار أسترالي (١٠ ملايين دولار) من إدارة الأصول البلاتينية لإدارة الأصول لشركة آيريس بزيادة هدفها الثاني قبل الاكتتاب العام الأولي إلى ٤٠ مليون دولار أسترالي (٣١ مليون دولار) من ٢٠ مليون دولار أسترالي كان قد تم تحديدها في وقتٍ سابق في منتصف فبراير.

في ذلك الوقت، أفاد كوينتيليغراف أن آيريس إنيرجي تستعد للتقدم إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية للاكتتاب العام. ستمكّن الأموال الجديدة آيريس إنيرجي من رفع قدرتها من خلال الاستثمار في ٥٠٠ ميغاواط من مراكز البيانات عبر الولايات المتحدة وكندا والعديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.