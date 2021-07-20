دراسةٌ تقول إن غالبية المستثمرين المؤسسيين على استعداد لشراء الأصول الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 02:55 مساءً - تُظهر البيانات الجديدة أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات المشفرة والأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة مستمر في النمو.

كلفت فيديليتي ديجيتال أسيتس، وهي ذراع العملات المشفرة لشركة فيديليتي إنفستمنتس إنك العملاقة لإدارة الأصول العالمية، شركة كواليشن غرين ويتش باستطلاع رأي ١١٠٠ مستثمر مؤسسي لفهم توقعاتهم فيما يتعلق باستثمارات الأصول الرقمية.

وقد توقع غالبية المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع الاستثمار في الأصول الرقمية في المستقبل.

أجري الاستطلاع بين ديسمبر ٢٠٢٠ وأبريل ٢٠٢١ بمشاركة مستثمرين من أصحاب الثروات العالية والمكاتب العائلية وصناديق تحوط رقمية وتقليدية ومستشارين ماليين وأوقاف، حسبما أفادت رويترز.

وتضمن تعريف الاستثمار في الأصول الرقمية الذي حدده فريق الاستطلاع الاستثمار في العملات المشفرة مباشرةً، أو شراء أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، أو التعرض من خلال منتجات استثمارية أخرى.

يتوقع حوالي ٧٠٪ من المشاركين الاستثمار في الأصول الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة. وكان تسعة من كل ١٠ من المهتمين بالاستثمار يتوقعون محافظ شركاتهم أو عملائهم لإضافة أصول رقمية في نفس الإطار الزمني.

تعمل فيديليتي ديجيتال لمواكبة الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية. وفي الآونة الأخيرة، قيل أن الشركة زادت حجم موظفيها بنحو ٧٠٪ للتعامل مع الشهية المتزايدة من المستثمرين المؤسسيين.

غراي سكيل هي لاعب آخر في لعبة الاستثمار المؤسسي. وإلى جانب العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH)، تخطط شركة إدارة الأصول الرقمية أيضًا للدخول في عالم التمويل اللامركزي (DeFi).