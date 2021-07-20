٣ أسباب لارتفاع سعر بيتكوين ستاندرد هاش ريت (BTCST) بنسبة ٥٠٪

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 09:55 صباحاً - أدت حملة الصين المستمرة على تعدين بيتكوين (BTC) إلى نقل جماعي لعمليات التعدين خارج البلاد، وأدى ذلك إلى انخفاض أكثر من خمسين بالمائة في معدل هاش شبكة بيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ ١٩٧,٩ إكساهاش في الثانية يوم ١٥ أبريل إلى معدله الحالي عند ٩٧ إكساهاش/ ثانية.

متوسط معدل الهاش لشبكة بيتكوين. المصدر: غلاسنود

كان بيتكوين ستاندرد هاش ريت توكن (BTCST) أحد التوكنات التي تضررت بشدة بشكل خاص من انخفاض معدل الهاش، وهو مشروع ضمّن معدل هاش بيتكوين مع كل كون كل توكن يمثل ٠,١ تيراهاش في الثانية من قوة تعدين بيتكوين.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن BTCST بدأت مؤخرًا في إظهار علامات الانتعاش بعد أن ارتفع سعرها بنسبة ٥٧٪ من أدنى مستوى عند ١٣,٥٧ دولارًا يوم ١٨ يوليو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢٧,٣٨ دولارًا يوم ١٩ يوليو حيث بدأ معدل هاش بيتكوين في الاستقرار بالقرب من ١٠٠ إكساهاش في الثانية.

مخطط زوج BTCST مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب للتعزيز الأخير في BTCST تشمل زيادة الأرباح بسبب انخفاض معدل هاش شبكة بيتكوين، والقدرة على مشاركة BTCST لكسب المكافآت ونظام إدارة مجتمع فعال قادر على تعويض المستخدمين الذين يخسرون الأموال أثناء كونهم مزودي السيولة عن النظام البيئي.

معدل هاش بيتكوين يغير مساره

في حين أن الانخفاض في معدل هاش بيتكوين كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه سلبي، فقد استفاد نظام BTCST البيئي بالفعل حيث تُرجمت الانخفاضات في صعوبة التعدين إلى زيادة الأرباح لكل توكن.

نظرًا لأن كل توكن يمثّل ٠.١ تيراهاش في الثانية من قوة تعدين بيتكوين، فقد زادت قوة الكسب لكل توكن بنسبة ٣٤٪ نتيجة لانخفاض إجمالي قوة الهاش، والذي بدوره يوفر مكافآت متزايدة للمشاركين في النظام البيئي.

يمكن للمكدسين ربح بيتكوين وBTCST ودوجكوين

السبب الثاني للنمو الملحوظ في BTCST هو العدد المتزايد من الفرص لكسب عائد من خلال عمليات التكديس أو توفير السيولة.

خزائن معدل الهاش القياسية. المصدر: Standard Hashrate dApp

كما هو موضح في الصورة أعلاه، يتمتع حاملو BTCST حاليًا بفرصة المشاركة في توكناتهم لكسب مكافآت مدفوعة في BTCB، وهي النسخة المغلفة من بيتكوين على باينانس سمارت تشين (BSC)، أو توكن BTCST الأصلي.

تتضمن المنصة أيضًا خيارات للتكديس أو ربح دوجكوين (DOGE)، كما هو موضح أعلاه DOGE أو تاو دوج (τDOGE)، ولكن في وقت كتابة هذه المقالة، تم إدراج APY المعروض عند ٠٪.

تصويت الحوكمة يساعد المستخدمين على استرداد الخسائر

السبب الثالث للقوة الأخيرة التي شوهدت في BTCST هو الموافقة الأخيرة على STP ١٤، وهي خطة تعويض لمرة واحدة لمزودي السيولة الذين عانوا من خسائر نتيجة "إعادة قاعدة الإصلاح" الأخيرة.

تشمل أصول تاو على الشبكة τBitcoin و τDOGE ويتم استخدامها بشكل أساسي كتوكن تكديس الذي يدفع المكافآت في τDOGE.

يشير تمرير مقترح الحوكمة الجديد إلى أن المشروع يحاول الاستجابة للتطورات السلبية وفقدان المستخدم للأموال داخل النظام البيئي، ولكن لم يتضح بعد إذا ما كان الارتفاع الحالي سيجد الزخم للاستمرار أعلى.

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