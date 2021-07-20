بوليغون تطلق استوديو لألعاب بلوكتشين والتوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 02:49 صباحاً - قامت شركة بوليغون، مطور البنية التحتية لإيثريوم (ETH)، بإنشاء شركة تابعة جديدة لتعزيز عملها في ألعاب بلوكتشين والتوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs، مما يوفر مزيدًا من المعلومات حول استراتيجية نمو الشركة على المدى الطويل.

تمتلك بوليغون ستوديوز التي تم تشكيلها حديثًا ثلاثة أهداف أساسية: ترسيخ مكانة بوليغون كشركة رائدة في الألعاب اللامركزية؛ إنشاء علامة تجارية تجذب المطورين والمستثمرين إلى نظام التوكنات غير القابلة للإتلاف؛ ووضع بوليغون كأفضل مكان للانتقال إلى ويب ٣.٠.

من خلال مبادرة تسمى بوليغون غيمينغ ستوديو، تهدف الشركة إلى مساعدة المطورين على إنشاء وتسويق الألعاب اللامركزية. تهدف مبادرة منفصلة، بوليغون إنف إف تي ستوديو، إلى مساعدة العلامات التجارية وأصحاب الملكية الفكرية على إطلاق المقتنيات والأسواق الرقمية المخصصة.

وقالت الشركة يوم الإثنين: "مع إطلاق بوليغون ستوديوز، تحصل الألعاب على دعم بناء بزاوية ٣٦٠ درجة، ويمكن للعلامات التجارية الكبرى والامتيازات المحبوبة إطلاقها على بوليغون، ويمكن للاعبين الاستمتاع بعالم جديد تمامًا من اللعب لكسب الفرص والألعاب اللامركزية".

برزت بوليغون بسرعة كواحدة من أكثر المنصات ملاءمة للمطورين في صناعة بلوكتشين. وقد أضافت المنصة ٧٥٠٠٠ مستخدم جديد على مدى سبعة أيام في مايو وكانت مصدر الشراكات الرئيسية حول التطبيقات اللامركزية. كما دعم المستثمر الملياردير مارك كوبان شركة بوليغون لبراعتها التقنية وقاعدة مستخدميها المتزايدة.