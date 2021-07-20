رفع دعوى قضائية ضد كوين بيز بسبب حملة دوجكوين سويبستيك الإعلانية

تام شمس - الثلاثاء 20 يوليو 2021 02:49 صباحاً - رفع أحد مستخدمي كوين بيز دعوى قضائية جماعية طالبًا فيها بتعويض قدره ٥ ملايين دولار بسبب حملة دوجكوين المزعومة المضللة.

ففي الوثيقة القانونية، قال ديفيد سوسكي، المدعي، إنه خُدع في تداول ١٠٠ دولار من دوجكوين (DOGE) للدخول في عرض يانصيب بقيمة ١,٢ مليون دولار على كوين بيز. وتدعي الوثيقة أن كوين بيز فشلت في إيصال إمكانية دخول أي شخص في اليانصيب دون شراء ١٠٠ دولار من دوجكوين.

في اليوم الأول، كانت دوجكوين متاحة فيه للتداول على كوين بيز، يوم ٣ يونيو ٢٠٢١، أرسلت الشركة رسالة بريد إلكتروني إلى المستخدمين حول اليانصيب تفيد "تداول دوجكوين، اربح دوجكوين". يحتوي البريد الإلكتروني على تفاصيل حول كيفية الدخول من خلال التداول أو إذا كان الشخص سيذهب إلى صفحة "القواعد والتفاصيل" المنفصلة فسيجد أنه يمكنك أيضًا دخول اليانصيب عن طريق إرسال بطاقة فهرسة بحجم ٣ × ٥ بوصة إلى كوين بيز. تحتاج بطاقة الفهرس إلى كتابة اسم العميل وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني وهاتفه وتاريخ ميلاده من أجل الدخول.

في المستند، يزعم المدعي أن الحملة التي تروج لمسابقة اليانصيب كانت مضللة لأن أي شخص يمكنه الدخول مجانًا عن طريق إرسال بطاقة فهرسة بالمعلومات المطلوبة عبر البريد. ثم تدعي أن الإعلان عن اليانصيب كان يهدف إلى "خداع وإرباك" المدعي والعملاء الآخرين في تداول ١٠٠ دولار من دوجكوين من أجل التأهل للدخول. ذكرت الوثيقة أيضًا أنه إذا تم توضيح الإعلانات حول خيار الدخول المجاني بنسبة ١٠٠ في المائة، فلن يكون المدعي قد أعطى كوين بيز ١٠٠ دولار أو دفع عمولة التداول للحصول على دوجكوين، حيث كان لديه بالفعل ١٠٠٠ دوجكوين في حساب مع شركة أخرى. وتنص شكوى الدعوى الجماعية على ما يلي:

"السبب الوحيد الذي دفع المدعي لشراء المزيد من عملات دوجكوين من كوين بيز هو أن الشركة دفعته إلى الاعتقاد بأن القيام بذلك كان ضروريًا لدخول اليانصيب من كوين بيز للفوز بمبلغ ١,٢ مليون دولار."

تسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات تزيد عن ٥ ملايين دولار نيابة عن المدعي، سوسكي، بالإضافة إلى الملايين من مستخدمي كوين بيز الآخرين.