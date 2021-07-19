تداول العقود الآجلة عبر OKEx وشارك جوائز بقيمة 50,000USDT

تداول العقود الآجلة بأقل عدد من المخاطر وشارك جوائز بقيمة 50,000USDT

فترة الحملة: 19 يوليو 2021 – 1 أغسطس 2021

للاحتفال بعيد الأضحى، تمنح منصة OKEx الفرصة لربح جوائز بقيمة 50,000 دولار لمتداولي العقود الآجلة والدائمة شارك واربح جائزتك الآن!

اضغط هنا للمشاركة في الحملة

العرض الاول: تعويضات للمستخدمين الجدد

هذا العرض لجميع المستخدمين الحاليين والجدد الراغبين بفتح مركزهم الأول في تداول العقود الآجلة الدائمة أثناء الحملة، إذا تعرضت لخسارة، سيتم تعويضك بمبلغ يصل إلى 20USDT. هذا التعويض حصري لأول 1000 مستخدم فقط

* سيتم احتساب المركز الأول الذي تفتحه وتغلقه فقط

العرض الثاني: مسابقة تداول المشتقات – تداول لمشاركة جوائز بقيمة 30,000USDT

يمكن لجميع المستخدمين الذين يتداولون في العقود الآجلة أو المقايضة الدائمة بحجم تداول 2000 دولار فما فوق مشاركة جوائز بقيمة 30,000USDT. يعتمد مجموع الجوائز التي يمكنك ربحها على إجمالي حجم التداول خلال فترة الحملة.

كلما تداولت أكثر، ستفوز بجائزة أكبر!

جوائز OKEx

البنود و الظروف

لكي يكون المستخدمون صالحين ، يحتاجون إلى النقر فوق الزر “تسجيل” للمشاركة ويلزم اكمالهم التوثيق KYC1. في وقت توزيع الجائزة ، يجب أن يكون لديك 100 دولار على الأقل في حسابك. سيتم توزيع المكافآت خلال 7 أيام عمل بعد انتهاء الحملة. تداول API / حسابات متعددة غير مسموح بها في هذه الحملة. نفس معرف IP / الجهاز أو عنوان السحب غير صالح لهذه الحملة. تحتفظ OKEx بالحق في اتخاذ قرار نهائي في حالة وجود أي نزاع. هذه الحملة حصرية لمستخدمي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تركيا والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ونيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وبوتسوانا وكابو فيردي والكونغو وإريتريا وإثيوبيا والجابون وغامبيا وغانا وغينيا وساحل العاج ، كينيا ، مدغشقر ، موريشيوس ، النيجر ، ساو تومي وبرينسيبي ، جنوب السودان ، تنزانيا ، أوغندا ، زامبيا ، زيمبابوي ، الجزائر ، البحرين ، بنين ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون ، إسرائيل ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، رواندا ، السنغال ، سيشيل ، الصومال ، توغو ، تونس ، اليمن ، كوسوفو.

كيفية أنشاء حساب OKEx عبر الموضوع التالي : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx