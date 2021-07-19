سعر بيتكوين عند ٣١,٥ ألف دولار في طريقه للوصول إلى أدنى إغلاق أسبوعي لعام ٢٠٢١

تام شمس - الاثنين 19 يوليو 2021 02:45 صباحاً - كانت بيتكوين (BTC) في طريقها لخسارة ما يقرب من ٣٠٠٠ دولار هذا الأسبوع مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع من سلوك السعر المختلط.

BTC/USD 1-hour candle chart (Bitstamp). Source: TradingView

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

المتداولون يأملون في تقلب سعر بيتكوين في اللحظة الأخيرة

أظهرت بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار بسعر أعلى بقليل من ٣١٥٠٠ دولار في وقت متأخر من يوم الأحد - احتمال - ٢٨٠٠ دولار شمعة أسبوعية.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة أسبوع (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

لم تنتج عطلة نهاية الأسبوع سوى القليل من المفاجآت، حيث تحركت عملة بيتكوين ضمن نطاق يمكن التنبؤ به بعد أن شهدت طفرة أولية قصيرة تزيد عن ٣٢٠٠٠ دولار يوم الجمعة.

على الرغم من احتفاظها بدعم ٣١٠٠٠ دولار وحتى الآن لم تعيد اختبار ٣٠ ألف دولار، إلا أن بيتكوين كانت مع ذلك في طريقها لإغلاق أدنى إغلاق أسبوعي لها منذ ديسمبر ٢٠٢٠.

في حين أعرب بعض المتداولين والمحللين عن عدم رضاهم عن حركة السعر الفورية بعد شهرين من التحليق في نفس النطاق، كان البعض الآخر لا يزال يدرك احتمال حدوث اضطراب.

حيث قال مايكل فان دي بوب لمتابعي تويتر: "لن أتفاجأ إذا حصلنا على حركة عشوائية في آخر ٢-٣ ساعات من هذه الشمعة الأسبوعية على بيتكوين".

شهد يوم الأحد تاريخ أكبر عملية فتح في سلسلة من عمليات الفتح في صندوق غرايسكيل بيتكوين تراست (GBTC بالدولار الأمريكي). وهو حدث متوقع بالعصبية من قبل الكثيرين، أي تأثير واضح على سلوك السعر لم يظهر بعد في وقت كتابة هذه المقالة.

جدول فتح صندوق GBTC. المصدر: بايبيت

العملات البديلة تثبت خسائرها

بدت العملات البديلة باهتة على نحو مشابه يوم الأحد، حيث تكدس العديد من أفضل خمسين عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية خسائر أسبوعية مماثلة لبيتكوين عند -٨٪.

تحوم إيثريوم (ETH) عند ١٩٠٠ دولار، ولا تزال لم تجد منطقة الدعم بحوالي ١٠٠ دولار، بينما تمكنت آمب (AMP) من تحقيق مكاسب يومية بنسبة ١٢٪.

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ساعة واحدة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ١,٢٩٤ تريليون دولار، وبلغت حصة بيتكوين ٤٥,٩٪، بانخفاض بسيط مقارنة بيوم الجمعة.