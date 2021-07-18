بلوكشين CoinEx Smart Chain المتطورة تحل معضلة الثالوث المستحيل في تقنية Blockchain

في الاقتصاد النقدي التقليدي، البنوك و النظام المالي عامة، هناك مفهوم يسمى “المعضلة الثلاثية ” أو Trilemma. تلك المعضلة تنص على أنه في كل اقتصاد مفتوح لأي دولة أن تكون لديه أحد من الخصائص التالية الثالتة ناقص وفي الغالب لن تجد لأي أقتصاد مفتوح هذه الثلاثة جميعًا: (1) سياسة نقدية مستقلة ، (2) سعر صرف أجنبي ثابت ، أو (3) التدفق الحر لرأس المال. وبالمثل ، فإن “الثالوث المستحيل” موجود أيضًا في عالم تقنية Blockchain.

حتى البلوكشين تجد نفسها في معضلة “الثالوث المستحيل” عندما نتحدث عن تلك الثلاثة مكونات: اللامركزية والأمان وقابلية التوسع. تكمن الصعوبة في حقيقة أنه من خلال تحسين جودة أي مكونين ، يجب أن يضحي التصميم ببعض مزايا المكون الثالث.

هنا ، تشير اللامركزية إلى وجود عدد كبير من العقد المشاركة في إنشاء الكتلة والتحقق من صحتها. بشكل عام ، كلما زاد عدد العقد ، زادت لامركزية الشبكة.

الأمان : هو التكلفة المطلوبة للسيطرة على الشبكة وعادة ما يتم ربطه بأصول العالم الحقيقي في تصميم آليات الإجماع. على سبيل المثال ، يتم قياس آلية إجماع إثبات العمل (PoW) عن طريق التجزئة او قوة معدات التعدين.

قابلية التوسع: تتعامل هذه الأخيرة مع عدد المعاملات التي تتم معالجتها في الثانية (TPS). السبب الرئيسي لضعف قابلية التوسع في البلوكشين هو أنه يجب الاتفاق على كل معاملة على جميع العقد.

أهم سلاسل الكتل الرئيسية البيتكوين Bitcoin و الاثريوم Ethereum قاما بإجراء مقايضات على أحد مكونات “الثالوث المستحيل”.

البيتكوين ، باعتبارها عملة مشفرة لامركزية ، تلبي متطلبات التصميم الخاصة باللامركزية والأمان من خلال التضحية بقابلية التوسع.

سيستخدم Ethereum 2.0 آلية إجماع إثبات الحصة (PoS). فشبكة Ethereum لا تقدم تحويل المعاملات فحسب ، بل تتيح أيضًا تشغيل العقود الذكية ، مما يجعل سيناريوهات التطبيق أكثر تعقيدًا. ومع ذلك ، في الوقت الحاضر ، تعتبر Ethereum ضعيفة من حيث قابلية التوسع نظامها القدين جد مكلف وقد نفول أنها ليست مركزية الى حد بعيد.

سلسلة CoinEx الذكية CoinEx Smart Chain او (CSC) تقدم نهجًا مبتكرًا لمعالجة “الثالوث المستحيل”

استنادًا إلى بروتوكول إجماع PoS ، تساعدك سلسلة CoinEx الذكية اللامركزية والفعالة والموفرة للطاقة في إنشاء تطبقات لامركزية DApps بسهولة.

“يجب تكييف الموارد لتحسين أداء الأجهزة والبرامج ، وإجراء مقايضات بشأن درجة اللامركزية.” كان لدى هايبو يانغ ، مؤسس CSC ، خطة واضحة في المرحلة الأولى من تطوير CSC. قال ، “يجب تعظيم حجم الكتلة على أساس ضمان اللامركزية الكافية وطالما يمكن دعمها بواسطة الأجهزة والبرامج ، في حين أن تكاليف المعاملات يجب أن يتم إصلاحها من خلال موازنة أهداف متعددة مثل تجربة المستخدم ودخل المعدنين ، ومنع إساءة الاستخدام “.

لا يعني تحدي الثالوث المستحيل استخدام حلول عنيفة ، ولكنه يستدعي بذل جهود لتحقيق التوازن في العلاقات بين المكونات الثلاثة وفي الوقت نفسه تحسين كل مكون على أساس الحفاظ على أمن واستقرار النظام البيئي ، وتحديد احتياجات المستخدمين. تحقق CSC فقط ضوابط وتوازنات متبادلة في حالة متوازنة.

تقدر سلسلة CoinEx الذكية كثيرًا أمان التعليمات البرمجية والعقد. يتم تشغيل التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر بشكل مفتوح ويمكن للجميع مراجعتها. تتبنى سلسلة CoinEx الذكية PoS (إثبات الحصة) كآلية إجماع أساسية ، وتدمج PoA لدعم ما يصل إلى 101 مدقق. آلية التوافق هذه لها الميزات التالية:

يتم إنشاء الكتلة بواسطة ما يصل إلى 101 مدقق يمكن لأي شخص أن يصبح مدققًا عن طريق Staking دون أي إذن تولد المدققات كتلًا بدورها. تكون صعوبة التعدين 2 عندما تولد العقدة الكتل بشكل طبيعي ، وتكون الصعوبة 1 عندما لا يتم إنشاء الكتل بترتيب محدد مسبقًا. عندما تكون الكتلة متشعبة ، يتم تحديد السلسلة الأكثر صعوبة. يمكن لأي شخص تفويض الرموز المميزة للعقدة التي يثق بها

من خلال تكامل PoS و PoA الذي يضمن اللامركزية إلى حد ما ، يتيح CSC كفاءة عالية ، وينشئ كتلة في ثوانٍ مع الحفاظ على رسوم المعاملات عند مستوى منخفض.

في إشارة إلى أن معالجة الثالوث المستحيل ليست مواجهة على الإطلاق ، أوضح مؤسسها هايبو يانغ ، “إن الحجم الأقصى للكتلة والحد الأدنى من تكلفة المعاملات هما من العوامل الرئيسية التي لا يمكن تحريرها. من غير المستحسن وضع المعلمتين المثيرين للجدل والمتخصصة للغاية في سياق المجتمع في وقت مبكر جدًا “. يتميز CSC بالتوافق الكامل مع EVM من منظور ابتكار آليات توافق الآراء. يقدم نهجًا مبتكرًا للاستفادة من أكبر إمكانات مكونات البلوكشين الثلاثة ، وهو مكرس لإنشاء نظام بيئي فعال من حيث التكلفة على السلسلة.

ستدعو CSC المزيد من المطورين لتأمين البلوكشين بشكل جدي ومشترك. وقد تم انشاء صندوق دعم بقيمة 10 ملايين دولار لتشجيع المطورين والمستخدمين الواعدين على الانضمام إلى بناء النظام البيئي.فريقد سلسلة CoinEx الذكية يتطلع إلى العمل مع المزيد من المطورين والمستخدمين في نظام CSC البيئي المفتوح والعادل والشفاف لجعل “الثالوث المستحيل” ممكنًا.