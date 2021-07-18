مؤسس آيف يلمح إلى تطوير "تويتر على إيثريوم"

تام شمس - الأحد 18 يوليو 2021 02:44 صباحاً - أخبر مؤسس آيف "ستاني كوليشوف" متابعيه على تويتر البالغ عددهم ٩٠ ألفًا يوم السبت أن منصته يجب أن تبني "تويتر على إيثريوم'' بعد أن قال جاك دورسي إنه يطور منصة خدمات مالية جديدة تركز على بيتكوين (BTC) مع أوجه شبه مذهلة مع آيف.

قام دورسي بالتغريد يوم الخميس بأن شركة سكوير دوت إنك، وهي شركة الدفع عبر الهاتف المحمول الخاصة به، كانت تنشئ نشاطًا تجاريًا جديدًا "يركز على بناء منصة مطور مفتوحة بهدف وحيد هو تسهيل إنشاء خدمات مالية لا تتضمن الحفظ وبدون إذن ولا مركزية".

وأشارت التغريدة، التي تلقت أكثر من ٣٤٠٠٠ إعجاب في وقت كتابة المقالة، إلى أن بيتكوين سيكون التركيز الأساسي.

في رده، أشار كوليشوف إلى أن فكرة دورسي التجارية مشابهة لآيف، وهو بروتوكول التمويل اللامركزي مفتوح المصدر وبدون حفظ يمكّن المستخدمين من اقتراض الأصول وكسب الفائدة على الودائع. وفي حين أنه ليس من الواضح تمامًا إذا ما كانت خطة تويتر على إيثريوم الخاصة بكوليشوف جادة، قال إن جوردان لازارو غوستاف، أحد مؤسسي آيف، سيقود هذه الجهود.

برزت آيف كواحدة من أكثر بروتوكولات التمويل اللامركزي شيوعًا في السوق، مع تزايد الطلب على خدماتها حتى بين المستثمرين التقليديين. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تخطط آيف لإطلاق نسخة مصرح بها من منصتها للمستثمرين المؤسسيين في وقتٍ مبكر من هذا الشهر.

تأتي خطة دورسي لجلب التمويل اللامركزي إلى بيتكوين بعد إعلان من أوائل يونيو أن سكوير تستكشف تطوير أجهزة محافظ بيتكوين مفتوحة المصدر. وقد أكد رائد الأعمال على أهمية الحفظ الذاتي الحاجة إلى ضم مستخدمين جدد للعملات المشفرة من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول.