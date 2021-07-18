منصة إنترلاي لإمكانية التشغيل البيني لبيتكوين تجمع ٣ ملايين دولار في جولة تمويل أولية

تام شمس - الأحد 18 يوليو 2021 02:44 صباحاً - أنهى إنترلاي، وهو مشروع لقابلية التشغيل البيني لبيتكوين (BTC) تم إطلاقه لأول مرة في بولكادوت، جولة أولية بقيمة ٣ ملايين دولار لمواصلة تطوير منتجها المالي اللامركزي الرائد، مما يمثل زيادة مهمة أخرى في رأس المال في صناعة بلوكتشين.

وسيذهب التمويل نحو دعم منصة إنتر بي تي سي الخاصة بإنترلاي، والتي تتيح للمستخدمين الاستثمار وكسب ودفع بيتكوين على أي شبكة بلوكتشين. تم إطلاق إنتر بي تي سي في الأصل من أجل بولكادوت، وسوف تتوسع لتشمل سلاسل أخرى بما في ذلك إيثريوم (ETH) وكوزموس.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، بدأت إنترلاي في بناء جسر بيتكوين الخاص بها في أوائل عام ٢٠٢٠ بعد تلقت منحة من ويب ٣ فاونديشن، وهي وكالة تقنية للويب اللامركزي.

تدعي إنترلاي أن منتجها إنتر بي تي سي مدعوم بالكامل من بيتكوين بنسبة واحد إلى واحد. ويتم قفل احتياطيات بيتكوين في أقبية مضمونة، مما يعني أنه يمكن لأي شخص سك العملات بين بيتكوين من خلال قفل بيتكوين أو تشغيل الخزنة الخاصة به. يُقال إن المنتج "مؤمن بالتأمين"، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الخروج مرة أخرى إلى بيتكوين في أي وقت يريدون.

قادت الجولة الأولية آي أو إس جي فنتشرز، بمشاركة من بلوكتشين دوت كوم ولانش هاب فنتشرز وسي إم إس هولدينغز وكيه آر ١ وهايبرسفير وزيبرايم. يشمل المستثمرون الأوليون المؤسس المشارك لشركة بيتماين "جيهان وو" والمدير التنفيذي لشركة بلوكتشين دوت كووم "بيتر سميث".

وقد صرح شينشو دونغ، الشريك في آي أو إس جي فنتشرز، الذي اعترف بـ "البنية التحتية القوية واللامركزية" باعتبارها عامل تمكين مهم للأنظمة البيئية متعددة السلاسل: "إن ربط بولكادوت و بيتكوين بشكل آمن وفعال هو الخطوة الإستراتيجية الأولى لإنترلاي".

يمثل نمو الشبكات متعددة السلاسل تطورًا مهمًا لصناعة بلوكتشين. وقد وضعت بولكادوت نفسها في مركز التطوير متعدد السلاسل، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تقنيات باراتشين وباراثريد، المصممة لتوحيد الشبكات غير المتجانسة.