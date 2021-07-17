سعر نيم وأوغور وديستريكت زيرو إكس يرتفع للأعلى بينما يتم تداول بيتكوين بأقل من ٣٢ ألف دولار

تام شمس - السبت 17 يوليو 2021 03:48 صباحاً - بيتكوين (BTC) على وشك الإغلاق أسبوعًا آخر شهد انخفاض السعر بالقرب من ٣٠٠٠٠ دولار ولكن لا يمكن إجراء نفس الملاحظة الهبوطية لجميع العملات الرقمية. ففي يوم الجمعة، تمكنت العديد من العملات الرقمية ذات رؤوس الأموال الأصغر من التخلص من الهجوم الهبوطي والمكاسب بعد رقم مزدوج قبل إغلاق الأسواق التقليدية في عطلة نهاية الأسبوع.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أبرز العوامل المحرِّكة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت نيم (XEM) وأوغور (REP) وديستريكت زيرو إكس (DNT).

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

تجدر الإشارة إلى أن أربعة من أفضل سبعة رابحين هم بروتوكولات الطبقة الأولى، وهو تطور مثير للاهتمام يأتي في وقت يكافح فيه سعر إيثريوم (ETH) دون مستوى ٢٠٠٠ دولار وينتظر المجتمع بفارغ الصبر لمعرفة إذا ما كان الانقسام الكلي القادم في لندن سيتحسن سعر إيثريوم وعملية التعامل على الشبكة.

زوج نيم مقابل تيثر

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد شهر كان متوسط ​​حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة لنيم ٥٠ مليون دولار، ارتفع الطلب على التوكن يوم ١٦ يوليو حيث زاد الحجم إلى ٥٣٢ مليون دولار وارتفع السعر بنسبة ٣٥٪ إلى ٠,١٥١ دولار.

مخطط زوج نيم مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

جاء الارتفاع في السعر بعد إعلان ١٣ يوليو بأن سيمبول (XYM)، وهو بروتوكول بلوكتشين مؤسسي طورته مجموعة نيم، قد وافق على مشروع تعاوني مع حكومة كولومبيا.

زوج أوغور مقابل تيثر

وفقًا لبيانات تريدينغ فيو، بدأ سعر أوغور في الارتفاع يوم ١٣ يوليو بعد أن ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة من المتوسط ​​اليومي البالغ ١٧ مليون دولار إلى أكثر من ٥٢١ مليون دولار يوم ١٤ يوليو.

مخطط زوج أوغور مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

نتيجة للزيادة المفاجئة في حجم التداول، ارتفع سعر أوغور بنسبة ٥٧٪ من أدنى مستوى عند ١٤,٦٠ دولار يوم ١٣ يوليو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢٢,٩٧ دولار يوم ١٦ يوليو.

على الرغم من عدم وجود سبب يمكن تحديده بسهولة للزيادة المفاجئة في الاهتمام، فإن التمرير عبر موجز أوغور على تويتر يُظهر أن التنبؤ على الشبكة لا يزال نشطًا حيث تسأل أحدث استطلاعات الرأي "من سيفوز في ديربي دوري البيسبول الرئيسي ٢٠٢١؟" و "من سيفوز في بطولة القتال النهائي بين كونور ماكغريغور وداستن بويرير؟"

زوج ديستريكت زيرو إكس مقابل تيثر

كان ثالث أكبر رابح يوم ١٦ يوليو هو ديستريكت زيرو إكس، وهو بروتوكول يصف نفسه بأنه "شبكة من الأسواق والمجتمعات اللامركزية" ومتخصص في مساعدة المستخدمين على إطلاق منظماتهم المستقلة اللامركزية (DAO).

مخطط زوج ديستريكت زيرو إكس مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن حجم تداول ديستريكت زيرو إكس ارتفع من ٣ ملايين دولار إلى أكثر من ٦٠ مليون دولار يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة ٧٣٪ من ٠,١١٢ دولار إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,١٩٣ دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر ديستريكت زيرو إكس قد ارتد منذ ذلك الحين إلى ٠,١٣٣ دولار وهو ما يمثل ربحًا بنسبة ١٧,٣٥٪ خلال اليوم.

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