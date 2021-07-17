شركة هارموني تُعلن عن هاكاثون بقيمة مليون دولار بهدف دمج التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي

تام شمس - السبت 17 يوليو 2021 03:48 صباحاً - فتحت هارموني بلوكتشين التسجيل في حدث هاكاثون يبدأ الشهر المقبل مع تمويل أولي يزيد عن مليون دولار وجوائز للمشاركين.

ففي إعلان يوم الخميس على تويتر، قال هارموني إن الهاكاثون سيركز على جذب المزيد من الأشخاص من التمويل التقليدي لمواجهة التحديات التي تربط مجالاتهم والتمويل اللامركزي. وقال البروتوكول إنه سيكون هناك أربعة تحديات في كل فئة من فئات المحافظ الاجتماعية والأمن بدون مفتاح والجسور المتقاطعة وغير الموثوقة والمعاملات عبر الحدود مع تكامل التكنولوجيا المالية.

وقد أوضحت هارموني: "في بلوكتشين، يكون التمويل هو المكان الذي نشهد فيه ملاءمة سوق المنتجات". "لكن معظم شبكات التمويل اللامركزي تم إنشاؤها بواسطة أشخاص لم يأتوا من التمويل التقليدي. ونحن نريد جلب المزيد من التمويل التقليدي للمساهمة في التمويل اللامركزي. نحن نعلم أن لديهم الكثير ليعلمونا إياه ويمكننا مساعدتهم على فهم وتسخير قوة التمويل اللامركزي وتعليمهم الكثير أيضًا".

سيكون مطور سوشي سواب الأساسي "أوماكاسي" أحد المتحدثين أو الحكام المميزين للحدث، جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك لإيرن دوت كوم ليلي ليو، وقائد ديفاي ألاينس، عمران خان، وآخرين. ويشمل الرعاة كوين غيكو ومساري وأنستوبابل دومينز وداب رادار وسوشي سواب ودورا هاكس ومنصة الأخبار ذا ديفاينت وهامينغبوت.

تم إطلاق الشبكة الرئيسية لهارموني، وهو بروتوكول تجزئة مع جسر إيثريوم غير قائم على الثقة يفصل سلسلته إلى قطاعات تعالج المعاملات وتخزن البيانات بالتوازي، لأول مرة في عام ٢٠١٩. ومنذ ذلك الحين أعلن المشروع عن العديد من الشراكات والتكامل، بما في ذلك مع منصة العملة المستقرة تيرا لترحيل تكونها إلى هارموني واستخدامها في التطبيقات في النظام البيئي.