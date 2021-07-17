كاردانو تقترب من إطلاق العقود الذكية مع شبكة الاختبار الجديدة

تام شمس - السبت 17 يوليو 2021 02:45 صباحاً - أعلنت IOHK، وهي شركة تطوير بلوكتشين وراء كاردانو، في ١٥ يوليو أن شبكة اختبار ألونزو للمشروع قد انتقلت رسميًا من بلو إلى وايت، مما أدى إلى التوسع المتوقع للنظام البيئي منذ فترة طويلة إلى العقود الذكية الوظيفية.

في حين أن شبكة الاختبار السابقة، المعروفة باسم ألونزو بلو، قدمت بعض ميزات العقد الذكية، إلا أنها كانت متاحة فقط لعدد محدود من المطلعين. ستسمح ترقية الأمس لحوالي ٥٠٠ مدقق ومشغلي تجمع المساهمين والمطورين باختبار هذه الميزات من الآن فصاعدًا.

تم تعيين ألونزو وايت للعمل لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع قبل الترقية إلى شبكة الاختبار النهائية لمرحلة التطوير الحالية، والمعروفة باسم ألونزو بربل.

على الرغم من بعض ردود الفعل الأخيرة من الآخرين في مجتمع بلوكتشين، قال مؤسس كاردانو "تشارلز هوسكينسون" مؤخرًا في مقطع فيديو على يوتيوب أن كل شيء لا يزال على المسار الصحيح وفقًا لخارطة طريق تطوير المشروع، مشيرًا إلى أنه تم بيع أكثر من ١٠ ملايين دولار في التوكنات غير القابلة للإتلاف في جميع أنحاء شبكة كاردانو على طول مع "عشرات الآلاف من الأصول". بمجرد إصدار ألونزو وايت إلى الشبكة الرئيسية، سيتمكن المطورون من تشغيل التطبيقات اللامركزية والتوكنات غير القابلة للإتلاف والمزيد.

في أعقاب إعلان ألونزو وايت، أعلن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف والتمويل اللامركزي المسماة ذا سبورز نتورك عن جمع تبرعات ناجح بقيمة ٢,٣ مليون دولار يوم ١٦ يوليو. صرحت الشركة أنها تأمل في الاستفادة من تكاليف معاملات كاردانو المنخفضة وانخفاض آثار الكربون وزيادة إنتاجية المعاملات إلى جلب التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى المستخدمين العاديين.