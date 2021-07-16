باي بال يزيد حدود شراء العملات المشفرة إلى ١٠٠ ألف دولار

تام شمس - الجمعة 16 يوليو 2021 12:50 صباحاً - تتيح شركة باي بال للمدفوعات الآن للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة شراء ما يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار من العملات المشفرة أسبوعيًا.

في إعلان يوم الخميس، قالت باي بال إنها رفعت حد شراء العملات المشفرة لبعض العملاء الموجودين في الولايات المتحدة من ٢٠٠٠٠ دولار إلى ١٠٠٠٠٠ دولار في الأسبوع. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى منح المستخدمين "مزيدًا من الخيارات والمرونة في شراء العملات المشفرة".

أعلنت باي بال أنها ستنتقل إلى مجال العملات المشفرة في أكتوبر ٢٠٢٠، مما يسمح لاحقًا للعملاء المؤهلين المقيمين في الولايات المتحدة باستخدام العملات المشفرة للتداول والمدفوعات. على الرغم من أن الشركة أعلنت في البداية أن المستخدمين سيقتصرون على شراء ١٠٠٠٠ دولار من العملات المشفرة كل أسبوع، تم إطلاق الميزة بحد ٢٠٠٠٠ دولار.

تعمل المنصة على توسيع ميزاتها لمستخدمي العملات المشفرة منذ العام الماضي، حيث دخلت في شراكة مع كوين بيز للسماح بعمليات شراء العملات المشفرة من خلال البورصة الرئيسية، في حين أطلقت شركة المدفوعات المملوكة لشركة باي بال فينمو تداول العملات المشفرة في أبريل. قبل إعلان فينمو، قال الرئيس التنفيذي دان شولمان إنه يتوقع أن يصل متوسط ​​الحجم الشهري لمعاملات العملات المشفرة على باي بال إلى ٢٠٠ مليون دولار في غضون أشهر.

ووفقًا لموقع التحليلات ستاتيستا، كان لدى باي بال ما يقرب من ٣٩٢ مليون حساب مستخدم نشط اعتبارًا من الربع الأول من عام ٢٠٢١. وقد واصلت الشركة الاستثمار في الشركات التي تركز على بلوكتشين بما في ذلك بلوكتشين كابيتال ومنصة استخبارات بلوكتشين TRM Labs.