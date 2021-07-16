٣ عملات بديلة تُظهر علامات التراكم بينما ينخفض ​​سعر بيتكوين

تام شمس - الجمعة 16 يوليو 2021 12:50 صباحاً - واجهت أسواق العملات المشفرة يومًا آخر من النضال في ١٥ يوليو حيث انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى "منطقة الدعم النهائية" بالقرب من ٣١٠٠٠ دولار، مما دفع المتداولين إلى إصدار تنبؤات رهيبة حول المستقبل في حالة فشل المضاربين على الصعود في الحفاظ على هذا المستوى.

على الرغم من الصعوبات التي تواجه سوق العملات المشفرة عمومًا، إلا أن العملات الرقمية الغامضة نسبيًا مثل أفيغوتشي (GHST) وسنتريك كاش (CNS) وإيليان ورلدز (TLM) سجلت مكاسب إيجابية خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية ويبدو أنها في وضع تراكم خفي.

حجم أفيغوتشي يرتفع قبل إصدار داينو سواب

أفيغوتشي (GHST) هو توكن غير قابلة للإتلاف (NFT) يركز على التمويل اللامركزي ويعمل على بروتوكول آيف ويسمح للمستخدمين باستخدام الصور الرمزية داخل اللعبة التي تسمى غوتشي كضمان لكسب مكافآت التكديس.

مخطط زوج GHST مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر GHST قد ارتفع بنسبة ٢١٪ من أدنى مستوى عند ٠,٩٩٧ دولار يوم ١٤ يوليو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ١,٢١ دولار يوم ١٥ يوليو حيث تضاعف حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة عن اليوم السابق.

يشير التمرير عبر موجز أفيغوتشي على تويتر إلى أن الحماس المكتشف حديثًا لـ GHST هو نتيجة للإصدار القادم من داينوسواب، وهو بروتوكول توليد عائدات متعدد السلاسل يساعد على جذب السيولة وبناء السيولة على صانعي السوق الآليين الحاليين.

ساعدت الطريقة الجديدة لمالكي التوكنات لكسب عائد إضافي على شبكة بوليغون (MATIC) في زيادة السيولة وحجم التداول، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي شوهد في GHST.

سنتريك كاش يرتفع بعد الانتقال إلى باينانس سمارت تشين

سنتريك كاش (CNS) هو توكن آخر تمكنت من تحقيق مكاسب إيجابية في سوق حمراء بخلاف ذلك بفضل انتقالها الناجح إلى باينانس سمارت تشين (BSC).

CNS هو بروتوكول ذو توكن مزدوج يقدم مكافآت لاعتمادها في شكل عائد ثابت لكل ساعة و "يستقر بمرور الوقت لأنه ينظم عرض التوكنات ذاتيًا لتلبية التغييرات المستمرة في الطلب"، وفقًا لموقع الويب الخاص بالمشروع.

تم ترحيل المشروع بعيدًا عن بلوكتشين ترون إلى باينانس سمارت تشين كوسيلة للمساعدة في زيادة التعرض وحجم التداول من خلال الوصول إلى نظام باينانس الأوسع.

ونتيجة لزيادة الاهتمام وحجم التداول الذي اكتسبه CNS بعد التحول، ارتفع سعره بنسبة ٣٦٪ من أدنى مستوى عند ٠,٠٠٠٣ دولار يوم ١٤ يوليو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٠٠٠٤٢ دولار حيث كان المتداولون يتطلعون إلى الحصول على التوكنات وتوفير السيولة لإطلاقها على بانكيك سواب.

إيليان ورلدز تظهر علامات على التراكم

كما برزت إيليان ورلدز (TLM) في المجال هذا الأسبوع. توفر منصة ألعاب بلوكتشين نظامًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف متصل بالتمويل اللامركزي حيث يمكن للمستخدمين جمع العناصر الرقمية الفريدة واللعب بها في بيئة تحفز المنافسة الاقتصادية والتعاون بين اللاعبين.

مخطط زوج TLM مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ارتفع سعر TLM بنسبة ٣٠٧٪ خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع من مستوى منخفض بلغ ٠,٠٨ دولار يوم ٩ يوليو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٣٣ دولار يوم ١٥ يوليو مع حجم تداول على مدار ٢٤ ساعة بلغ ٨٨٤ مليون دولار.

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