الرئيس التنفيذي لشركة دابل لاين يرى لحظة شراء بيتكوين عند ٢٣ ألف دولار، ويتوقع أن ينخفض ​​الدولار الأمريكي "بشكل كبير''

تام شمس - الخميس 15 يوليو 2021 11:55 مساءً - أشار جيفري غوندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمار دابل لاين، إلى أن بيتكوين يمكن أن تشهد نشاطًا أكثر ملاءمة على المدى الطويل من نشاط الدولار الأمريكي.

ففي مقابلة يوم الأربعاء في تقرير هافتايم على قناة سي إن بي سي، قال غوندلاش إنه يعتقد أن الناس سيكونون قادرين على شراء بيتكوين (BTC) مقابل أقل من ٢٣٠٠٠ دولار قريبًا نظرًا لاحتمال تشكيل الأصول المشفرة لنمط تداول الرأس والكتفين. وكان يشير على ما يبدو إلى "الرأس" عندما بلغ سعر بيتكوين ذروته عند أكثر من ٦٤٠٠٠ دولار يوم ١٣ أبريل والكتفين مع زيادة أوائل يناير إلى أكثر من ٤٠٠٠٠ دولار والانخفاض الأخير إلى ٣٠٠٠٠ دولار.

حيث قال غوندلاش: "أنا لست من أشد المؤمنين بقمم الرأس والكتفين ولكن هذا يبدو مقنعًا للغاية". "من الواضح أن التحول إلى الحيادية عند ٢٣٠٠٠ دولار كان مبكرًا للغاية، لكن لدي شعور بأنكم ستتمكنون من الشراء بأقل من ٢٣٠٠٠ دولار مرة أخرى."

على الرغم من أن الملياردير قال إنه كان متفائلًا بشأن العملة المشفرة في وقتٍ مبكر من العام الماضي، فقد اعتبره دائمًا أحد الأصول "المضاربة للغاية وشديدة التقلب"، واصفًا مخطط الأسعار الحالي بأنه "مخيف جدًا". في حين أن التقلبات تشير إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى الانخفاضات، فإن آراء غوندلاش بشأن الدولار الأمريكي بعد هذا العام كانت على ما يبدو أكثر هبوطية.

إذ تكهن الرئيس التنفيذي لشركة دابل لاين بأن العجز التجاري والعجز في الميزانية في الولايات المتحدة، والذي ارتفع على الأرجح نتيجة للتداعيات الاقتصادية للوباء المستمر، قد يتسبب في انخفاض الدولار بشكل كبير. وأضاف قائلًا:

على المدى القصير، كانت الديناميكيات وستظل قائمة حتى يصبح الدولار أقوى بشكل هامشي أو معتدل. وعلى المدى الطويل، أعتقد أن الدولار محكوم عليه بالفشل".

وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي من ماركت ووتش، كان تداول الدولار عند ٩٢,٦٤ في وقت كتابة المقالة، مرتفعًا بنسبة ٠,٢٥٪ تقريبًا في الأربع وعشرين ساعة الماضية. انخفض سعر بيتكوين بنسبة ٤٪ تقريبًا ليصل إلى ٣١٤٣٦ دولارًا.