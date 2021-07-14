الشرطة اليابانية تعتقل العقول المدبرة المزعومة وراء عملية احتيال للعملات المشفرة بقيمة ٥٥ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 14 يوليو 2021 12:48 مساءً - أفادت الأنباء أنه تم القبض على أربعة رجال في محافظة آيتشي اليابانية لإدارة مخطط استثمار احتيالي للعملات المشفرة يُزعم أنه أقنع المستثمرين بأنهم يمكنهم جني العوائد على أساس نظام تداول قائم على الذكاء الاصطناعي.

ويُعتقد أن ما يقرب من ٢٠٠٠٠ مستثمر ياباني في جميع أنحاء البلاد قد تم جذبهم إلى الخطة، والتي جمعت ما يقدر بنحو ٦ مليارات ين (٥٥ مليون دولار). والمشتبه بهم الأربعة هم: شوجي إيشيدا ويوكيهيرو ياماشيتا وتاكويا هاشيادا وماساميتشي توشيما، قد تم اعتقالهم يوم ١٢ يوليو، وفقا لصحيفة أساهي شيمبون اليابانية.

ووعدت عملية الاحتيال المزعومة، التي أطلق عليها اسم "أوز بروجكت"، بأن النظام الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى حصول المستثمرين على ١٠٠ ٪ من استثماراتهم الأولية، مع أرباح مضمونة تبلغ ضعفين ونصف من قيمتها الأصلية على مدار أربعة أشهر. أفادت أساهي أن العديد من مستثمري المشروع رفعوا دعاوى مدنية في ناغويا وطوكيو مطالبين بتعويضات.

لجذب المستثمرين، كان لدى مشروع أوز عضو فريق متخصص عقد ندوات وجلسات موجزة للمشاركين وشجع المشاركين على إنشاء مجموعة مستثمرين مخصصة والانخراط فيها على تطبيق المراسلة الياباني الشهير "لاين". ويُعتقد أن هذه الاستراتيجية قد حفزت العديد من المشاركين على إشراك أصدقائهم وأقاربهم في البرنامج.

قبل اعتقالات الأمس، قدم المستثمرون المقيمون في ناغويا بالفعل تهمًا جنائية إلى شرطة المحافظة في وقت مبكر من سبتمبر ٢٠١٩. وتشير أساهي إلى أن الشرطة كانت تبحث أيضًا في ممتلكات المشتبه بهم بحثًا عن مزيد من الأدلة.