الصين تغلق تعدين العملات المشفرة في مقاطعة آنهوي

تام شمس - الأربعاء 14 يوليو 2021 12:48 مساءً - تواصل الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة تعدين العملات المشفرة من خلال تعليق عمليات تعدين العملات الرقمية في مقاطعة أخرى.

حيث أعلنت السلطات في مقاطعة آنهوي الصغيرة بشرق الصين، عن مجموعة من الإجراءات لمعالجة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقص إمدادات الطاقة المصاحب لها في السنوات الثلاث المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية هيفي أونلاين يوم الأربعاء.

كجزء من جهود آنهوي للحد من استهلاك الطاقة، تخطط المقاطعة لإغلاق مشاريع التعدين المشفرة والتدقيق في المبادرات الجديدة التي تتطلب كميات كبيرة من استهلاك الطاقة. تخطط السلطات المحلية أيضًا لاعتماد ممارسات جديدة لبناء مراكز البيانات بالإضافة إلى تعزيز إصلاح أسعار الكهرباء من أجل تحسين استخدام الطاقة في المحافظة.

تشتهر مقاطعة آنهوي في الصين بأنها إحدى أفقر مقاطعات الصين، حيث لم تتم إزالتها من القائمة الرسمية للمناطق الفقيرة في البلاد إلا في عام ٢٠٢٠. آنهوي هي ثامن أكبر مقاطعة في البلاد من حيث عدد السكان. يقال إن شبكة الطاقة في المقاطعة تتكون في الغالب من محطات طاقة تعتمد على الفحم بالإضافة إلى العديد من مرافق الطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تشير بعض التقارير إلى أن أحدث حملة تنظيمية في آنهوي هي جزء من مبادرة أوسع على مستوى الدولة لإغلاق جميع عمليات تعدين العملات الرقمية في جميع أنحاء الصين.

حيث أفاد الصحفي الصيني المشفر كولين وو يوم الأربعاء أن مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية أصدرت إشعارًا إلى جميع أنحاء البلاد تطلب فيه إغلاق تعدين العملة الافتراضي. وأضاف: "في الوقت الحالي، بدأت بعض المقاطعات التي تفتقر إلى القوة الكافية في الصين، مثل هينان وآنهوي، في تنفيذها".

تأتي هذه الأخبار وسط حملة تنظيمية كبيرة على تعدين العملات الرقمية في الصين، بعد سلسلة من عمليات الحظر المماثلة في مقاطعات صينية أخرى بما في ذلك يونان وسيشوان، أحد أكبر مراكز التعدين القائمة على الطاقة الكهرومائية في البلاد. كما أمرت السلطات في شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وتشينغهاي بإغلاق عمليات التعدين في الأشهر الأخيرة.