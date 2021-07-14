تشين سواب تُعلن عن خطة تعويض و"تدقيق متعمق" بعد سرقة ٨ ملايين دولار

تام شمس - الأربعاء 14 يوليو 2021 11:49 صباحاً - أعلن جسر الأصول عبر السلسلة، تشين سواب، عن خطة تعويض للمستخدمين بعد تعرضه لسرقة مبلغ ٨ ملايين دولار في ثاني عملية اختراق له هذا الشهر.

يدعم تشين سواب شبكات إيثريوم وبوليغون وباينانس سمارت تشين.

في ١٠ يوليو، استغل المتسلل ثغرة سمحت له بسرقة أكثر من ٢٠ أصلًا مختلفًا من مجمعات السيولة في بورصات الشركاء. وقد أثر الحادث على أسواق العديد من الأصول، مع توكنات نورد وريزور و أنتيماتر وأورا من بين تلك التي استولى عليها المهاجم.

انخفض التوكن الأصلي لتشين سواب ASAP أكثر من ٩٩٪ وسط الحادث. وكان اختراق منفصل في ٢ يوليو قد شهد قيام مهاجم بسرقة ما يقرب من ٨٠٠ ألف دولار.

في ١٤ يوليو، وسعت تشين سواب خطتها لتعويض المستخدمين المتأثرين من خلال عملية توزيع استنادًا إلى مقتنياتهم في ASAP قبل الاختراق، مشيرة إلى أن التوكنات الموجودة على شبكات باينانس سمارت تشين وهوبي إيكو تشين سيتم توزيعها على شبكة إيثريوم الرئيسية.

صرحت تشين سواب أنه تم تصفية ٧١٧٢٠٠ ASAP (بقيمة ١٥٠٠٠٠ دولار تقريبًا) من خزينتها وتم تخصيصها لتعويض مشاريع الشركاء المتأثرة، بالإضافة إلى العملات المستقرة من "صندوق الفريق" الخاص بها.

أشار المشروع أيضًا إلى أنه كان قادرًا على سحب أموال مزودي السيولة من يونيسواب وفرض حرق جميع توكنات ASAP المخترقة من محفظة المتسلل بعد إيقاف جسره. تجري تشين سواب محادثات مع شركات تدقيق مختلفة لإنجاز "تدقيق عميق".

وسيتم تنفيذ اختبارات إضافية للتعليمات البرمجية وبرامج مكافأة الأخطاء وعمليات تدقيق من أطراف خارجية لإصدارات البرامج المستقبلية من الفريق.

كان مشروع التوكنات غير القابلة للإتلاف الذي يُدعى ويلدر ورلد من بين المتأثرين بشكل خطير بالحادث، حيث اكتسب المهاجم القدرة على سك ٢٠ مليون من توكن WILD الأصلية إلى عنوانه. وتم التخلص من التوكنات على الفور في معاملة واحدة بقيمة ٢٠٧٠٠٠ دولار من عملة باينانس مغلفة، مع محو الصفقة لأكثر من ٩٩٪ من قيمة التوكن بفترة وجيزة.

سرق المهاجم أيضًا ما يقرب من مليوني WILD من عقد جسر تشين سواب، والذي تم بيعه مقابل ٣٢٧٠٠٠ دولار تقريبًا عبر تسع معاملات.