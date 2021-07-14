الملياردير سام بانكمان فرايد يقول إن FTX قد تشتري يومًا ما غولدمان ساكس وبورصة شيكاغو التجارية

تام شمس - الأربعاء 14 يوليو 2021 11:49 صباحاً - صرح الملياردير سام بانكمان-فريد القائم في هونغ كونغ أن FTX قد تفكر في شراء العملاق المالي الأمريكي غولدمان ساكس والبورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) في المستقبل.

ففي حديثه مع فاينانشيال تايمز يوم ١٤ يوليو، صرح بانكمان فرايد أنه إذا كان من الممكن أن تصبح FTX أكبر بورصة عملات مشفرة وتحل محل المنافسين مثل كوين بيز وباينانس، فإن فكرة شراء عمالقة مثل غولدمان ساكس وبورصة شيكاغو التجارية ليست مستبعدة:

"إذا كنا أكبر بورصة، فإن [شراء غولدمان ساكس وبورصة شيكاغو التجارية] ليس أمرًا مستبعدًا على الإطلاق."

تبلغ القيمة الصافية المقدرة للرجل البالغ من العمر ٢٩ عامًا ٨,٧ مليارات دولار وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الكمية ألاميدا ريسرش والرئيس التنفيذي لبورصة FTX للعملات المشفرة.

ووفقًا لبيانات من ماكروتريندز، تبلغ القيمة السوقية لشركة غولدمان ساكس ١٢٩ مليار دولار أمريكي وتبلغ القيمة السوقية لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية ٧٥,٥ مليار دولار.

وفي حين كانت FTX تنمو بسرعة، فهي لم تدخل في تصنيف تلك الشركات العملاقة بعد. في مقابلة مع نيكي آسيا يوم ٢٤ يونيو، صرح بانكمان فرايد أن FTX تسعى للحصول على تقييم بحوالي ٢٠ مليار دولار في أحدث جولة تمويل، مما يعني أنه قد يستغرق بعض الوقت حتى تتمتع FTX بالقوة الشرائية للاستحواذ على مثل هذه الشركات الكبيرة.

لكنه يخطط لشراء الشركات الأصغر ومتوسطة ​​الحجم. وقال رجل الأعمال إن جولة التمويل القادمة ستجمع "مئات الملايين من الدولارات" بشكل أساسي من المؤسسات، وأشار إلى أن "عمليات الاندماج والاستحواذ ستكون الاستخدام الأكثر ترجيحًا للأموال"، على حد قوله.

كما أكد أن الأموال ستستخدم لزيادة استهداف حصة المستثمرين الأفراد في السوق.

قال بانكمان فرايد أيضًا إن FTX كانت مترددة بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام، قائلًا "إننا لا نتطلع بنشاط للإدراج ولكننا نريد أن نكون في وضع يسمح لنا بالمضي قدمًا إذا أردنا ذلك"، وأضاف أن الشركة تدرس الفوائد:

"نحن في وضع محظوظ لعدم الاضطرار إلى القيام بذلك لأننا لسنا بحاجة إلى رأس المال. . .من ناحية أخرى، هناك مزايا كبيرة محتملة للإدراج مثل انتشار العلامة التجارية".

ليس من المستغرب أن يتحدث بانكمان فرايد بطريقة طموحة، حيث جمع رائد الأعمال ثروة تقدر بمليارات الدولارات في غضون ثلاث سنوات فقط من دخوله في مجال العملات المشفرة.

وقد اتبعت FTX أيضًا نهجًا طموحًا منذ دخولها السوق في عام ٢٠١٩، وعلى مدار العام الماضي كانت الشركة تعمل في مجال الاستثمار والشراء.

استحوذت FTX على بلوكفوليو مقابل ١٥٠ مليون دولار في أغسطس ٢٠٢٠، وفي مارس ٢٠٢١، ضمنت البورصة حقوق التسمية لمدة ١٩ عامًا في ملعب ميامي هيت بقيمة ١٣٥ مليون دولار.

حسبما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي أن البورصة أغلقت حقوق تسمية بقيمة ٢١٠ مليون دولار للعلامة التجارية العالمية للرياضات الإلكترونية "تيم سولوميد"، مع تغيير الفريق اسمه إلى "TSM FTX". في ٢٤ يونيو، أعلنت المنصة أيضًا أنها دخلت في شراكة مع MLB لتكون الراعي الرسمي للعملات المشفرة لدوري البيسبول.

وفقًا لبيانات من مساري، احتلت FTX المرتبة ١١ من حيث الحجم الفوري على مدار ٢٤ ساعة، وعالجت ٢٠٦ ملايين دولار في الحجم الفوري خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وبالمقارنة، بلغ حجم كوين بيز المبلغ عنه على مدار ٢٤ ساعة ١,٦ مليار دولار.

على الرغم من التدقيق التنظيمي الذي يستهدف باينانس، لا تزال البورصة تتفوق على منافسيها، حيث بلغ إجمالي حجم التداول الفوري على مدار ٢٤ ساعة ١٠,٦ مليارات دولار.