تاليس تجمع ٢.٥ مليون دولار لمنصة الخيارات الثنائية في النظام سينثيتيكس البيئي

تام شمس - الأربعاء 14 يوليو 2021 11:49 صباحاً - مشروع التمويل اللامركزي الذي يوفر التداول بنمط الخيارات الثنائية قد أكمل للتو جولة تمويل أولية بقيمة ٢,٥ مليون دولار.

الخيارات الثنائية هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة الأسعار في السوق الأساسي أو العملات المشفرة. وهناك نتيجتان محتملتان وهذا هو سبب اعتباره ثنائيًا.

عند الإطلاق، ستدعم تاليس الأسواق لأكثر من ٦٠ أصلًا مختلفًا بما في ذلك العملات المشفرة والسلع والأسهم ومنتجات المؤشرات، قبل التوسع في الأسواق الرياضية. في وقت كتابة هذه المقالة، لم يكن هناك أي ذكر لموعد الإطلاق المحدد.

قادت شركة فريمورك فنتشرز وأبولو كابيتال جولة الاستثمار الاستراتيجي لمنصة تاليس. وكان هناك أيضًا العديد من المساهمين الآخرين في مجال رأس المال الاستثماري بما في ذلك إل دي كابيتال وهاني داو ولاو وزي برايم كابيتال وآي أو إس جي فنتشرز ودي ٦٤ فنتشرز وكوجي كابيتال.

وأضاف الإعلان أنه ستكون هناك استراتيجية استحقاق للتوكنات لمدة عامين من قبل الشركاء الاستراتيجيين للبروتوكول بدءًا من حدث إنشاء التوكن.

تم الانتهاء من جولة التمويل باستخدام "تكوين رأس المال الأول من المؤسسة اللامركزية المستقلة"، وهي طريقة اقترحها مؤسس سينثيتيكس "كاينوارويك" في وقتٍ سابق من هذا الشهر. يمكّن هذا النهج المشروع من إنشاء حوكمة قائمة على مالكي التوكنات باستخدام منظمة مستقلة لامركزية في وقت أقرب بكثير من المرور عبر الهياكل والعمليات القانونية.

تاليس هو دعم مشروع بناء النظام البيئي سينثيتيكس لتداول الخيارات الثنائية والمشتقات على السلسلة على شبكة إيثريوم. في أواخر عام ٢٠٢٠، بدأ المساهمون الأساسيون في سينثيتيكس في البحث عن فريق خارجي لتطوير منصة تداول الخيارات الثنائية التي ستصبح تاليس. وقد تلقت تمويلًا أوليًا من سينثيتيكس داو لبدء المشروع.

سيتم حساب نموذج توزيع التوكنات من تاليس تجاه أعضاء مجتمع سينثيتيكس النشطين بنسبة ٣٥٪ من ١٠٠ مليون توكن يمكن المطالبة بها من قبل مكدسي SNX مع الديون المسكوكة. سيتم تخصيص ٤٥٪ أخرى لبرامج الحوافز وتوليد العائدات المختلفة وسيتم تخصيص٢٠٪، أو ٢٠ مليون من توكنات تاليس، للفريق الحالي والمستقبلي.

ومن المرجح أن يحدث توزيع توكنات تاليس في شهري أغسطس وسبتمبر وفقًا للمساهم الأساسي في شركة سينثيتيكس، جوردان ممتازي.