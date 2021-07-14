القلق من قيام "ديفاي إديوكيشن فند" المدعوم من يونيسواب بتفريغ ما قيمته ١٠ ملايين دولار من توكنات UNI

تام شمس - الأربعاء 14 يوليو 2021 09:55 صباحاً - قام صندوق ديفاي إديوكيشن فند المثير للجدل الممول من يونيسواب بتصفية نصف تمويله المتبرع به في عملات مستقرة، مما جذب إدانات من الكثيرين في مجتمع العملات المشفرة.

ففي ١٢ يونيو، قام الصندوق بالتغريد بأنه كان يبيع ٥٠٠٠٠٠ UNI لشركة جينيسيس تريدينغ مقابل ١٠,٢ ملايين دولار أمريكي في صفقة خارج البورصة (OTC)، على الرغم من اقتراح يونيسواب للصندوق الذي يشير إلى أنه سوف يقوم بتصفية مليون UNI على أربعة إلى خمس سنوات.

وفي مايو، أطلقت المنظمة الطلابية، هارفارد لو بلوكتشين آند فاينتك إنشياتيف، اقتراحًا للحوكمة يدعو إلى إنشاء الصندوق وتخصيص مليون UNI (بقيمة ١٨ مليون دولار تقريبًا بالأسعار الحالية) للكيان لدعم المبادرات التعليمية والضغط على السياسات لقطاع التمويل اللامركزي.

وفي بداية هذا الشهر، تم تمرير الاقتراح وتم تحويل توكنات UNI إلى الصندوق.

أعاد الحادث إثارة المخاوف بشأن مركزية عملية إدارة يونيسواب، وأثار التساؤل عن شفافية ودوافع الصندوق.

وقد تمكن محققو بلوكتشين من تحديد أن لاري سوكرنيك، أحد الموقّعين المتعددين وراء صندوق التعليم، قد باع ٢٦١٢ UNI قبل ساعات قليلة من الصفقة خارج البورصة. على تويتر، دافع سوكرنيك عن الصفقة، قائلًا إن UNI الذي باعه كان من منحة حصل عليها قبل أسابيع قليلة فقط.

وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، أكد كريس بليك، مؤسس ديفاي ووتش، أن هارفارد لو أوضح أن "القصد هو بيع ١ مليون UNI تدريجيًا خلال فترة ٤-٥ سنوات، وعدم تفريغ كميات كبيرة مرة واحدة".

"بعد ذلك، باع الصندوق للتو ٥٠٪ من مليون UNI مقابل USDC بدون تفسير. ولم يشرحوا بعد لماذا، على الرغم من أن مئات من الناس يسألونهم اليوم".

في ١٣ يوليو، نشر بليك خيطًا إداريًا يطالب بالشفافية فيما يتعلق بالصندوق، معربًا عن مخاوفه بشأن عملية التصويت المحيطة بالاقتراح، وإنشاء الصندوق، والدور المحتمل لمستثمر يونيسواب، أندريسن هورويتز (a١٦z)، في التأثير على الأحداث.

"رفض أعضاء لجنة ديفاي إديوكيشن فند وفريق يونيسواب الأساسي ومستثمروه (بما في ذلك a١٦z) الإجابة على أي أسئلة محددة طُرحت عليهم حول أصول الصندوق، ومن توصل إلى الفكرة، وكيف سيتم اشتقاق السياسة المستقبلية، والمزيد كتب بليك، مشيرًا إلى أن الرسالة التي أرسلها إلى أندريسن هورويتز قد "تم تجاهلها عن عمد".

"بعد انتهاء التصويت وإنشاء الصندوق، أرسلت مجموعة جديدة من الأسئلة في ٢٩ يونيو إلى a١٦z، حيث بدا أن التصويت فاز فقط بسبب استخدام مفوضي الحكم سلطة التصويت الممنوحة لهم بحلول a١٦z. هذه الأسئلة تم تجاهلها عمدًا أيضًا".

دعا بليك أيضًا سوكرنيك إلى التنحي عن لجنة الصندوق، قائلًا لكوينتيليغراف: "حتى لو كان ذلك غير مقصود، فإن ظهور عضو في هذه اللجنة يبيع توكنات UNI من حسابه الخاص قبل ساعات فقط من بدء بيع ٥٠٠ ألف UNI ضخم نوع السلوك الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشغيل منظم".