٢١ شيرز تتعاون مع شركة الوساطة الألمانية لتقديم المنتجات المتداولة في البورصة تالقائمة على العملات المشفرة لحسابات التوفير

تام شمس - الأربعاء 14 يوليو 2021 03:51 صباحاً - انضمت شركة ٢١ شيرز المُصدرة للمنتج الاستثماري إلى شركة كومدايركت، وهي شركة وساطة رائدة عبر الإنترنت في ألمانيا، لجلب منتجاتها المتداولة في البورصة، أو ETP، إلى حسابات التوفير.

تعني الشراكة أن ما يقرب من ٣ ملايين عميل لكومدايركت سيكونون قادرين على دمج منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة المدعوم ماديًا في حسابات التوفير الخاصة بهم. وتدعي ٢١ شيرز أن هذا هو المثال الأول الذي يمكن للمستثمرين من خلاله اكتساب التعرض للعملات الرقمية في حسابات التوفير الخاصة بهم.

حيث قال ماركو إنفوسو، مدير إداري في ٢١ شيرز، إن عرض المنتج الجديد سيمكن عملاء كومدايركت من تضمين العملات المشفرة في تخطيطهم للتقاعد وسيساعد أيضًا في ضم المستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن المشاركة في بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى بسبب نقص خيارات الاستثمار.

وقال إن "تمكين الناس من اختيار كيفية تخصيص استثماراتهم لتقاعدهم أدى إلى تحقيق مثل هذا المشروع". "هذا أمر مثير للغاية لأي مستثمر يفكر في شراء بيتكوين ولكن لم يقدم أدوات الاستثمار المناسبة لتخزينها بنجاح في خطة ادخار.

تعمل ٢١ شيرز وغيرها من شركات الأصول المشفرة على دمج الأصول الرقمية في مجال التمويل التقليدي. حيث أثبتت منتجات بيتكوين المتداولة في البورصة أنها خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن التعرض البديل للعملات المشفرة.

ففي عام ٢٠١٩، أصبح ٢١ شيرز أول مُصدر للعملات الرقمية يقوم بإدراج منتجات بيتكوين المتداولة في البورصة المضمونة بالكامل في البورصات الألمانية. وفي الشهر الماضي فقط، تعاونت الشركة مع مدير الأصول آرك إنفست لتقديم طلب للحصول على صندوق بيتكوين للتداول في البورصة في الولايات المتحدة.