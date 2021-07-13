تأمين العملات المشفرة والتبادلات عبر ضمان BankRoll

الأمان والثقة بين الأطراف هو ما جاءت به البلوكشين والعملات المشفرة كأساس و نظام لا يمكن التلاعب فيه، ولكن كل يوم العديد من الإحتيالات تقع بين الأطراف ليس خللا في النظام، إنما في الأطراف نفسها التي تقوم بالتبادلات و المعاملات بالعملات المشفرة أو بأي عملة أخرى كانت.

نظام BankRoll جاء لحل مشكل الأطراف من خلال إنشاء منصة لتأمين المعاملات و التبادلات بين الأفراد من خلال خزنة الضمان التي تعطي للأطراف الراحة و الثقة في تحويل المعاملات كيف ما كان حجمها بدون أي شك في أن بين الطلب و العرض لا توجد أي خديعة أو نية احتيال، كيف ذلك ؟ لنغض في المشروع.

ما هو مشروع BankRoll

منصة الضمان تعتبر BankRoll نفسها، جاءت لتأمين أي عملية شراء أو تداول لعملاتك المشفرة عبر العديد من المنصات، جاءت لحماية المتداولين، البائعين و المشترين للعملات المشفرة و الرموز المميزة والسيطرة على معاملات العملة المشفرة الخاصة بك. BankRoll هي منصة للتمويل اللامركزي الأكثر أمانًا في العالم والتي تتيح للمستخدمين نشر عقود الضمان القائمة على التشفير بدون الحاجة إلى تشفير من خلال تسخير قوة العقود الذكية ، فإن تقنية BankRoll المتقدمة تعيد التحكم في الأموال إلى يديك.

ما الذي يقدمه المشروع لمجتمع التشفير

يقدم المشروع نظام بيئي عالي الأمان من حيث الحفاظ على ممتلكات الأطراف من الاحتيال و السرقة و النصب الذي يحدث للعديد من الأشخاص كل يوم فيما يخص التداول شراء، بيع او تبادل العملات.

كيف ذلك؟

يمكن إرسال عملاتك المعدنية إلى محفظة الضمان BankRoll

شارك معرف المحفظة مع البائع حتى يتمكن من التحقق من استلام الرموز المميزة.

إذا كنت تشتري رموزًا أخرى أو سلعًا رقمية مثل NFT ، فيمكن للبائع أيضًا إرسال المقابل إلى محفظة الضمان.

إذا كان البائع يؤدي خدمة أو وظيفة أخرى غير التي على البلوكشين ، فيجب إكمال ذلك قبل تحرير الأموال المضمونة.

نظرًا لأن الثقة هي طريق ذو اتجاهين ، يجب على البائع أيضًا التوقيع على أنه تم إرسال المقابل مثلا الخدمة أو اكتمالها. يؤدي هذا إلى تجنب قيام المشتري بالإلغاء بعد اكتمال الخدمة.

إذا أفاد كل من البائع والمشتري رقميًا بأن الخدمة مكتملة ، فسيتم تحويل الأموال تلقائيًا إلى المحفظة المعيّنة للبائع.

في حالة وجود موقف لا يكون فيه البائع أو المشتري سعيدًا بالمعاملة ، أو أن البضائع ليست كما هي موصوفة أو معيبة أو لم تكن الخدمة صادقة ، تظل الأموال والبضائع مقفلة في محفظة الضمان في BankRoll ، سيتم فتح تحقيق لكلا الطرفين لشرح مشكلاتهم وتقديم أي دليل داعم ويجب على موظف BankRoll مراجعة المعاملة يدويًا وتحديد الجهة الصادقة.

حل BankRoll

يتفهم BankRoll ما يبحث عنه الناس في نظام الدفع بالضمان ، الأمان في الدرجة الأولى ، وسهولة الاستخدام ، وحل النزاعات والصرف السريع للأموال ، كل ذلك مع الامتثال الكامل.

رمز BaNkr

رمز BaNkr مبني على منصة Binance Smart Chain بمعدل عرض محدود في 1 مليار رمز مميز، تم تحديد نسبة 45% الرموز للبيع القبلي، ستتم إضافة 40% من إجمالي الرموز إلى السيولة عبر منصة Pancake Swap. ستتم اضافتها بنسبة 90% من الأموال المجمعة من البيع المسبق، تم تخصيص 8% من الرموز المميزة للتسويق والتطوير وسيتم تقسيمها وتخصيص بعضها لمروجي ما قبل البيع. وسيتم تخصيص 7% للفريق. سيتم تقسيمها إلى محافظ فردية وإقفالها.

كيفية شراء رموز BankRoll

يجب أن تكون لديك عملة BNB من أجل تبديلها بعملة BaNkr عبر منصة Pancake Swap، قم بتوصيل محفظتك بـ PancakeSwap

في متصفحك ، توجه إلى https://pancakeswap.finance واضغط على Connect wallet أعلى اليمين.

يمكنكم الإطلاع على كل شيء متعلق بالمشروع عبر الموقع الرسمي للمشروع : https://bankroll.holdings