الحكومة الأسترالية تقدم منحًا بقيمة ٤ ملايين دولار لشركتي بلوكتشين ناشئتين

تام شمس - الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:48 مساءً - أعلن وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا الأسترالي عن منح ٥,٦ ملايين دولار أسترالي (٤,٢ ملايين دولار) لشركتين تركزان على بلوكتشين بما في ذلك شركة التتبع إفرليدجر وشركة كونفرجنس دوت تك الناشئة في مجال الاستشارات التكنولوجية.

تلقت إفرليدجر، وهي شركة تركز على بناء سجل عالمي للماس، ٣ ملايين دولار أسترالي (٢,٢ مليون دولار) للتحقيق في حالات استخدام تقنية بلوكتشين لإنشاء شهادات رقمية للمعادن الهامة من خلال مراحل الاستخراج والحركة. وحسبما ورد سابقًا، كانت الشركة تستخدم تقنية بلوكتشين من قبل عملاق البرمجيات آي بي إم لمنصة الشفافية لصناعة الماس.

تلقت كونفرجنس دوت تك ٢,٦ دولار أسترالي (٢ مليون دولار أمريكي) لتطبيق تقنية بلوكتشين لعمليات الإبلاغ التلقائي في ظل نظام للضريبة على أساس السلع على سلع مثل البيرة والمشروبات الروحية. وجاء في الإعلان: "سيساعد هذا الشركات في القطاع على تقليل تكاليف الامتثال المرتبطة بإنشاء وتخزين ونقل منتجاتها".

تم تقديم هذا الاستثمار الجديد كجزء من برنامج "بلوكتشين بيلوت غرانتس" الأسترالي الذي تموله حكومة موريسون، ويهدف إلى استكشاف قدرة بلوكتشين على توسيع القدرة التنافسية لصناعات المعادن والأغذية والمشروبات المهمة في أستراليا. حيث قال الوزير كريستيان بورتر إن المشاريع ستسرع من وتيرة اعتماد بلوكتشين في أستراليا بالإضافة إلى مساعدة الشركات في حل تحديات العالم الحقيقي.

وأشار بورتر إلى أن "منح بلوكتشين بيلوت ستظهر إمكانات بلوكتشين لمساعدة الشركات على توفير المال وتقليل الروتين من خلال تحسين العمليات مثل تتبع المنتجات في جميع أنحاء سلسلة التوريد ونقل معلومات العملاء". تعتمد المنح الجديدة على خارطة طريق بلوكتشين الوطنية الأسترالية التي تم الإعلان عنها في عام ٢٠١٩.