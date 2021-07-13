خدمة بيبرليس الجديدة من سامسونغ تضيف إمكانية التخلص من المستندات إلى بلوكتشين للمؤسسات

تام شمس - الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:48 مساءً - أطلقت سامسونغ إس دي إس، وهي ذراع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لشركة سامسونغ، خدمة جديدة تسمى بيبرليس لتوفير موثوقية وشفافية المستندات في بيئة سحابية.

تدير بيبرليس، التي تم إطلاقها كحل قائم على بلوكتشين كخدمة (BaaS) للمؤسسات، المستندات الحساسة مثل العقود ونماذج الموافقة والشهادات على بلوكتشين لمنع التزوير. وبحسب الإعلان الرسمي، يمكن استخدام الخدمة الجديدة في مجالات مختلفة مثل التصويت أو المهام التي تتطلب مستندات إثبات مختلفة.

يتيح استخدام الورق أيضًا إدارة المستندات التي يجب التخلص منها بعد فترة معينة من خلال تشفير وتخزين البيانات الحساسة أو ذات الحجم الكبير في خادم منفصل، مع الاحتفاظ فقط بقيمة الهاش لكل بيانات على بلوكتشين.

نظرًا لأن جميع محفوظات البيانات مثل إنشاء المستندات ومراجعتها والتخلص منها يتم تسجيلها على بلوكتشين في الوقت الفعلي، فإن هذا التصميم الذي يجمع بين التكنولوجيا داخل السلسلة وخارجها يعالج "تباطؤ سرعة معاملات بلوكتشين بسبب الأحجام الهائلة من البيانات،" حسبما يقرأ الإعلان.

وأضافت سامسونغ إس دي إس أن الشركة طبقت خدمتها اللاورقية من بيبرلس على عقود رواتب الموظفين والتصويت على مستوى الشركة وإدارة الشهادات لتبسيط العمليات المعقدة.

تعتبر شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لشركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة مستكشفًا معروفًا لتكنولوجيا بلوكتشين. ففي العام الماضي، أعلنت سامسونغ إس دي إس أنها ستجري سلسلة من المشاريع التجريبية لاختبار إدارة توزيع الأدوية التي تعمل بتقنية بلوكتشين لضمان الشفافية في تتبع الأدوية الصيدلانية.

سامسونغ نفسها هي أيضًا مشارك في سباق بلوكتشين. حيث قدمت الشركة سابقًا براءة اختراع لمحرك الحالة الصلبة (SSD) القابل للبرمجة والمحول القائم على تكنولوجيا بلوكتشين، على الرغم من أن براءة الاختراع هذه لم تؤتي ثمارها بعد.