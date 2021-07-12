المجتمع العالمي للجيمرز عبر Overworld Gaming

سوق الألعاب ينمو بشكل مطرد، ألعاب الفيديو خرجت عن أطار اللعب و المتعة فقط بل أصبح سوق عالمية ضخمة تصل قيمتها الى ملايين الدولارات، تلك الأموال تتدفق من خلال تضاعف الطلب على العاب الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، و يقدر أن يرتفع ذلك السوق أضعافا مما هو عليه الآن.

سوق الألعاب العالمي تجاوز 150 مليار دولار هذا العام ؛ و السوق على المسار الصحيح لتجاوز 200 مليار دولار في عام 2023، و هذا يخلق فرص للعديد من المشاريع الابداعية في هذا المجال بأن تظهر وتقدم ما لديها للاستفادة من تلك الأرقام الكبيرة، خصوصا أن مجال الألعاب الرقمية وسوق التشفير وجهان لعملة واحدة، و هذا ما ادى إلى ظهور مجتمعات الألعاب العالمية لدمج ما بين سوق التشفير و سوق الألعاب كمشروع مجتمع Overworld Gaming.

ما هو Overworld Gaming

Overworld Gaming هو رمز مجتمعي يركز على الألعاب الرقمية ويولد قيمة حقيقية لجميع حاملي الرموز. مجتمع Overworld Gaming يهدف الى ازالة الحدود الجغرافية للانخراط في الأحداث الرياضية شراء كل ما يخص الألعاب سواء كانت رقمية أو ملموسة، الهدايا وتجنيد الفريق واستضافة الدورات ، مما يعزز تجربة الألعاب مع إضافة قيمة في الوقت نفسه إلى حاملي الرموز. أثبت الانتقال السريع إلى عالم الرياضة الإلكترونية أن نطاق سوقها واسع بما يكفي للترحيب بمساهمة الجميع في هذا المجال. تهدف Overworld Gaming إلى إدخال منهجيات مبتكرة في صناعة الألعاب من خلال غرس هذه المساهمة من خلال اقتصاديات سوق التشفير.

مميزات المشروع

لدى Overworld Gaming خطط رائعة لجعل رمز المجتمع له قيمة حقيقية، و توفير الآليات لتقليل العرض من خلال تطبيق نماذج إعادة الشراء الرمز المميز الخاص بالمجتمع و مخطط حرق الموز الغير مستغلة من أجل تقليل العرض و رفع قيمة الرمز أكثر فأكثر.

الهدف من النموذج هو عندما تقوم الشركة نفسها ، في هذه الحالة Overworld Gaming ، بشراء السوق الخاص بها وحرقه لتقليل عدد الرموز المميزة. ينتج عن ذلك ربح المستثمرين الحاليين فقط وتجنب فرض الرسوم الإضافية على معاملات المستثمرين.

رمز OW

رمز المجتمع هو OW و الذي سيكون هو المحرك الأساسي لتحفيز الفاعلين في تجمع Overworld Gaming للألعاب و خلق سوق متكامل لتوفير قيمة لكل لاعب في المجتمع، لتوزيع الجوائز و خلق رياضة الكترونية مربحة ترضي كل الفاعلين، أيضا حملي الرموز سيكون لهم العديد من الامتيازات للتنافس وتطوير المجتمع لأبعد حد ممكن.

الرمز مبني على بروتوكول BEP20 من Binance Smart Chain. سيتم إطلاق رمز OW بإمداد ثابت يبلغ 1 كوادريليون توكن، سيتم حرق 35% من الرموز مع الوقت.

خارطة طريق المشروع

سيتم إعداد منصة للتواصل الاجتماعي لعشاق الألعاب والمنافسات الرياضية الرقمية، وسيتم الترويج لعملة OW لبيع أكبر عدد من الرموز.

بعد البيع الأولي للرموز سيتم إنشاء أول مسابقة ألعاب لحاملي الرموز، و سيتم إنشاء منصة بيع و شراء عناصر الألعاب.

سيتم إعداد هيكل التنظيم والمنافسة، و إدراج رمز OW في مزيد من التبادلات.

إنشاء هبات للمجتمع على Twitch و إطلاق بطولة الألعاب.

إنشاء منصة لامركزية للألعاب.

الحصول على الرعاية والدعم من صانعي الألعاب (Blizzard ، Riot ، Electronic Arts).

تنمية الشركة لتصبح من بين الأوائل في صناعة الألعاب الرقمية في العالم.

سوق NFT عبر مجتمع Overworld Gaming

ستكون الملحقات الافتراضية مثل الملابس الشخصية والشخصيات وهيئات الشخصيات وعناصر الأسلحة هي النطاق الأولي في سوق الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT عبر Overworld Gaming . تم تعيين القيود المفروضة على ما سيتم بيعه داخل السوق على NFT المرتبط بالألعاب فقط. سيتمكن المستخدمون من شراء NFTs مباشرةً باستخدام رمز OW. إلى جانب NFT الخاصة بالفنانين التي توفرها Overworld ، لدى OW معايير اختيار لفحص فنانين معينين الذين سيتابعون منشئي NFT لبيعهم على المنصة ، مع إضافة جزء من الرسوم إلى مجموعات الجوائز.

هل تريد الإنضمام لمجتمع Overworld Gaming ؟

الموقع الرسمي للمشروع : https://www.ow-gaming.com

من هنا يمكن شراء رمز OW عبر الرابط التالي : https://dapp.ow-gaming.com

من هنا يمكن الانضمام إلى مجتمع تلجرام الخاص بالمشروع: https://t.me/OverworldGaming