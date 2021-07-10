المشرّعون من باراغواي سيقدمون مشروع قانون بيتكوين في ١٤ يوليو

تام شمس - السبت 10 يوليو 2021 09:55 مساءً - يخطط عضو الكونغرس الباراغوياني كارليتوس ريجالا والسيناتور فرناندو سيلفا فاسيتي لتقديم مشروع قانون بيتكوين (BTC) إلى الكونغرس يوم الأربعاء ١٤ يوليو، مما يؤكد على إلحاح المشرعين في صياغة استراتيجية متماسكة للأصول الرقمية لبلدهم.

وكتب ريجالا على تويتر يوم الجمعة "أنا هنا لتوحيد باراغواي"، مضيفًا أنه وزملائه المشرعين يخططون لمفاجأة كبرى لباراغواي والعالم.

على الرغم من أن ريجالا لم يحدد ما الذي سيترتب على مشروع القانون، فإن بعض المشرعين في البلاد يريدون أن يحذوا حذو السلفادور في جعل بيتكوين عملة قانونية. في ٦ يونيو، أبلغ ريجالا أكثر من ٥٠٠٠٠ متابع على تويتر أن الأصول الرقمية سيتم ربطها بـ "مشروع مهم لابتكار باراغواي أمام العالم".

استنادًا إلى بيانات ريجالا السابقة، سيقدم مشروع القانون القادم تدابير لجعل باراغواي مركزًا رائدًا للمستثمرين الأجانب والشركات في مجال العملات المشفرة وربما حتى القائمين بتعدين بيتكوين. ومن المحتمل أن يتضمن ذلك أحكامًا لقبول بيتكوين كعملة قانونية.

مثل المشرعين الآخرين في أمريكا اللاتينية، أضاف ريجالا عيون الليزر إلى صورة ملفه الشخصي على تويتر، وهي طريقة رمزية لإظهار نظرته الصعودية حول بيتكوين.

برزت أمريكا اللاتينية كمركز محتمل لاعتماد العملات المشفرة بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المحلية، خاصة في دول مثل الأرجنتين وفنزويلا والمكسيك. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن أمريكا اللاتينية هي الآن موطن لاثنين على الأقل من العملات المشفرة، وهو مصطلح يستخدم في صناعة رأس المال الاستثماري لوصف الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر.

أكملت تو تي إم غروب، وهي الشركة الأم وراء بورصة العملات المشفرة البرازيلية ميركادو بيتكوين، مؤخرًا جولة تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار مع سوفت بنك، وبذلك يصل إجمالي قيمتها إلى ٢,١ مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تقدر قيمة بورصة العملات المشفرة المكسيكية بيتسو بـ ٢,١ مليار دولار بعد الانتهاء من جولة تمويل من السلسلة ج.