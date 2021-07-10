منصة لامركزية للتبرعات والمنظمات الغير ربحية World Family Coin

عندما يتعلق الأمر بالتبرعات و المشاريع و المنظمات الغير ربحية خصوصا عبر الأنترنت من أجل المساعدة في حملة تبرع ما او عمل خيري يساعد طرف كيفما كان نوعه، فلابد من أيجاد المكان الصحيح و الأمن لجمع التبرعات أو الحصول عليها، البلوكشين قد تحل هذا الأمر خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتبرع عبر الإنترنت و ذلك من خلال منصة لامركزية للتبرعات World Family Coin. المشروع ورمزه المميز WFC. يهدف إلى حل مشاكل التبرع للجمعيات الخيرية وجمع التبرعات.

التبرع عبر الإنترنت عبر العالم وصل الى مايقارب 50%. أيضا نصف المتبرعين في جميع أنحاء العالم يفضلون التبرع عبر الإنترنت وجعل هويتهم غير مكشوفة. و بما أن أكثر من نصف المنظمات الغير الربحية في جميع أنحاء العالم تقبل التبرعات عبر الإنترنت هذا المجال يتوسع بشكل كبير و يتطلب كل يوم حلول جديدة، هذه الحلول قد تكون في مشروع مميز نظر على هذا الجانب World Family Coin.

مشروع World Family Coin

مشروع World Family Coin بعد مشروع خيري للتبرعات العالمية بالعملات الرقمية المشفرة. وتتمثل مهمتها في إنشاء منصة ذات حوكمة مستقلة لامركزية Decentralized Autonomous Organization مع قوة تقنية البلوكشين. ونتيجة لذلك ، يهدف الفريق إلى حل مشاكل جمع الأموال للمشاريع الغير ربحية التي تركز على حماية وتحسين ظروف المعيشة في العالم. أيضًا ، تستخدم الشركة الناشئة تكنولوجيا البلوكشين لتزويد كل مشارك بمستوى عالٍ من الثقة. لذلك ، فإن النظام قادر على تتبع مسار كل تبرع. علاوة على ذلك ، يمكن للأشخاص متابعة جميع المعاملات و حالاتها و كيف تمت عملية التبرع و هل تم تسليمها للمستفيد عبر سلسلة شفافة و غير قابلة للتزوير.

بفضل منصة World Family Coin المبنية على البلوكشين ، سنقوم بالقضاء على الأطراف الثالثة التي تدير نظام التبرع الحالي ويتأكد كل متبرع من أن تبرعه سيصل إلى مكانه الصحيح.

مشروع منصة World Family Coin ظهرت لحل مشاكل كبيرة في سياق التبرعات وجمع الأموال لمشاريع بحثية ذات اهتمام جماعي ترمي إلى حماية وتحسين ظروف حياة الإنسان في جميع أنحاء العالم و بدون أي قيود جغرافية. هدف مشروع World Family Coin الأسمى هو تنفيذ منصة عالمية لامركزية لإدارة التبرعات عبر الإنترنت وجمع الأموال التي ستدار بشكل مستقل من قبل المنظمة اللامركزية المستقلة. تقف منصة World Family Coin كمركز دعم رقمي بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة اقتصادية والمانحين الاقتصاديين المحتملين من جميع أنحاء العالم وبفضل إدخال تقنية البلوكشين الذي سيغير جميع عمليات التبرعات مع التتبع المضمون لكل تبرع يتم تقديمه على منصة World Family Coin.

رمز المنصة WFC

رمز الفائدة WFC هي عملة مشفرة جديدة تستخدم تقنية الند للند عبر البلوكشين حتى تتمكن من العمل بدون سلطة مركزية أو بنوك ؛ تتم إدارة المعاملات بشكل جماعي بواسطة الشبكة ، مما يجعل جميع المعاملات بالعملة واضحة وآمنة.

رمز الفائدة WFC يسمح لحاملها بامتلاك قوة التصويت واتخاذ القرار في المنصة. كما أنه يساعد في الحصول على امتيازات داخل منصة World Family Coin. تتفاعل هذه المنصة عالميًا مع الجمعيات الإنسانية المتعلقة بعالم الأعمال الخيرية وجمع التبرعات للبحوث الطبية والكوارث الطبيعية والمشاريع الخيرية. أيضًا ، يسمح الرمز المميز بجعل الطلبات والتبرعات من خلال عملية لامركزية وشفافة مرئية لجميع المستخدمين.

هدف ورؤية فريق المنصة

جذب الدعم المالي للبحوث الطبية لمساعدة الناس والمجتمعات ، وتمويل البحوث الطبية لعلاج الأمراض النادرة ذات الاهتمام العالمي.

التمويل لاستخدام المواد الخام والغذاء والمياه والرعاية الطبية والخدمات والسكن.

تمويل المؤسسات الخاصة والعامة في حالة الكوارث والنكبات الطبيعية.

جمع الأموال للأعمال والمشاريع الشخصية ، وتمويل الشركات الناشئة المبتكرة والمشاريع الخيرية والاجتماعية.

كيف تعلم منصة World Family Coin

المنصة تعمل و تدار ذاتيا ولا مركزيا عبر المجتمع اللامركزي المكون من جميع مالكي رموز WFC من خلال استخدام العقود الذكية التي تغذي النظام البيئي للمنصة.

‍وظيفة WorldFamilyCoin هي الحفاظ على جعل كل أشكال التبرعات والأعمال الخيرية تصل إلى مستحقيها من خلال تقديم كل ما يلزم من أدوات لامركزية تساعد على ذلك وتسجل على المعاملات في سجل لا مركزي موزع.

المساهمة في المشروع

تريد منصة WorldFamilyCoin توسيع مشروعها ليشمل العالم بأسره وبناء منصة لامركزية لجمع التبرعات العالمية وإدارتها. سيتم أيضًا استخدام الأموال التي تم جمعها لصيانة وتطوير النظام الأساسي وإنشاء نظام بلوكشين خاص يسمى WFCHAIN.

للمساهمة بالاستثمار في المشروع ما عليك سوى شراء رموز WFC عبر الخطوات التالية

كيفية شراء رموز WFC؟

رموز WFC المبينة على بلوكشين الإيتريوم يمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي هنا.

المشروع في مرحلة البيع القبلي لرموز WFC، التي تمكنكم من شراء الرموز بأرخص ثمن، و البيع سينتقل عبر مراحل متعددة، لبيع إجمالي المعروض من الرمز المميز 2 مليار دولار، الرموز الغير مباعة سيتم حرقها.

يمكن الحصول مكافئات برمز WFC باتباع برامج المكافآت الموجود في الرابط هنا.

المشروع في مرحلة البيع القبلي لرموز WFC، التي تمكنكم من شراء الرموز بأرخص ثمن، و البيع سينتقل عبر مراحل متعددة، لبيع إجمالي المعروض من الرمز المميز 2 مليار دوةلار، الرموز الغير مباعة سيتم حرقها.

المزيد من المعلومات عن المشروع موجود عبر الرابط التالي : https://www.worldfamilycoin.io