فرصة شراء رائعة؟ يتم تداول بيتكوين عند مستوى قياسي بنسبة ٥٩٪ أقل من هدف نموذج المخزون إلى التدفق لسعر بيتكوين

تام شمس - السبت 10 يوليو 2021 05:43 مساءً - لم تكن بيتكوين (BTC) أقل بكثير من السعر المستهدف كما هي الآن، حسبما يظهر نموذج المخزون إلى التدفق هذا الأسبوع.

ففي تغريدة بتاريخ ١٠ يوليو، أظهر ليكس موسكوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار في موسكوفسكي كابيتال، أن نسبة التدفق إلى المخزون تمثل لحظة تاريخية في عمر بيتكوين الذي يبلغ ١٢ عامًا.

"فرصة شراء رائعة"

مع إظهار زوج بيتكوين مقابل الدولار لبعض الإشارات على انتعاش صعودي حقيقي، كان الزوج ينجرف أكثر من السعر الذي يحسبه نموذج سعر المخزون إلى التدفق.

ويمكن القول إن نموذج المخزون إلى التدفق هو الأكثر شيوعًا بين متنبئي بيتكوين، وقد تتبع تاريخيًا حركة أسعار بيتكوين بدقة مذهلة، مع مراعاة كل حالة شاذة ليبقى صالحًا.

ولكن حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن السلوك الحالي يدعم نموذج التدفق مقابل المخزون، وحتى الآن، لم يكن سعره المستهدف نسبيًا بعيدًا عن الواقع.

وقد علق موسكوفسكي بأن "الانحراف السلبي لنموذج المخزون إلى التدفق هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ بيتكوين بأكمله".

"هذه فرصة شراء رائعة، إذا كنت مؤمنًا بهذا النموذج.

انحراف نموذج التدفق إلى المخزون لبيتكوين مقابل مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: ليكس موسكوفسكي / تويتر

وفقًا لـ Stock-to-Flow Multiple، من المفترض أن يتم تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار عند ٨٢٧٠٣ دولارًا يوم السبت. وفي وقت كتابة هذه المقالة، كان السعر الفوري الفعلي ٣٣٨٥٠ دولارًا - أي أقل بنسبة ٥٩٪.

تمسك منشئ النموذج، بلان بي، بوجهة نظر صعودية جدًا على بيتكوين لعام ٢٠٢١، وجاء آخر توقعه للأسعار الذي دعا إلى ١٣٥٠٠٠ دولار بحلول ديسمبر باعتباره "السيناريو الأسوأ".

المحلل خارج الشبكة حاليًا ولا يعلق على الأحداث، ووعد بالعودة في أغسطس، حيث يبلغ الحد الأدنى للسعر المستهدف حوالي ٤٧٠٠٠ دولار.

نموذج التدفق إلى المخزون لبيتكوين اعتبارًا من ١٠ يوليو. المصدر: BuyBitcoinWorldwide.com

نموذج التدفق إلى لمخزون يواجه حركات هبوطية خطيرة

لم يستبعد بلان بي أبدًا إبطال صحة نموذج التدفق إلى المخزون في أي وقت، وقد يصبح هذا حقيقة واقعة إذا أصبحت السيناريوهات الأكثر هبوطًا حقيقة.

ومن بينها تحذير بقيمة ١٠٠٠٠ دولار من سكوت مينيرد، المدير التنفيذي في غوغنهايم الذي ادعى هذا الأسبوع أنه لا يوجد "أي سبب" لشراء بيتكوين في ظل الظروف الحالية.

كذلك تشير بيانات أخرى إلى فترة استرداد ممتدة لأساسيات بيتكوين، في حين أن شهر ديسمبر قد يجلب ضغوط بيع مرة أخرى، بما يتماشى مع السابقة التاريخية.

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