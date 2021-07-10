كيفية كسب العملة المشفرة عبر التخزين المؤقت Staking على منصة OKEx

تعد عملية التخزين Staking طريقة شائعة لكسب دخل ثابت في مجال العملات الرقمية. يمكن للمستخدمين تخزين العملات للمشاركة في التحقق من المعاملات على البلوكتشين في طريقة مشابهة لتعدين البيتكوين وكسب نسبة مئوية محددة كمكافأة.

التخزين المؤقت او تكديس العملة المشفرة (ٍStaking) ما هو

هي عملية المشاركة الفعالة في التحقق من صحة المعاملات على البلوكتشين لإثبات الحصة (PoS). في عملية تحقيق المعاملات على البلوكتشين، يمكن لأي مستخدم يملك الحد الأدنى من الرصيد المطلوب لعملة رقمية معينة التحقق من صحة المعاملات وكسب مكافآت التخزين (Staking).

المزيد من المعلومات عن الستاكينج موجود في هذا الموضوع : ما هو ستاك Staking العملات المشفرة في البلوكشين

كيفية التخزين للعملة و الكسب على ذلك عبر منصة OKEx

الخطوة 1: اذهب الى قسم Earn

إذهب إلى الصفحة الرئيسية وانقر على قسم Finance في القائمة الرئيسية ثم انقر على Earn للدخول الى قسم OKEx Earn.

الخطوة 2: اشترك في نظام التخزين Staking

انقر فوق Staking من القائمة المنسدلة “All products” ثم اختر العملة التي ترغب في تخزينها. في هذا المثال سنستخدم عملة VSYS. بعد قرائة نسبة العائد السنوي “APY” والشروط المتاحة لتخزين VSYS انقر فوق زر اشتراك “Subscribe” للمتابعة

الخطوة الثالثة: املأ وتأكد من تفاصيل التخزين Staking

ادخل مبلغ VSYS الذي ترغب في تخزينه. بالنسبة لـ VSYS، الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك هو 10 VSYS. إذا كنت ترغب في الاشتراك بكامل رصيدك يمكنك النقر فوق “Max”. يمكنك أيضا النقر فوق إظهار المحافظ “Show wallets” لعرض أرصدة VSYS المتوفرة في حسابك. ثم انقر فوق زر “Continue” للمتابعة.

الخطوة الرابعة: راجع معاملتك

قم بمراجعة المعاملة المكتملة الخاصة بك في قسم أرباحي “My earnings” كما موضح بالصورة ادناه

يمكنك سحب عملاتك المشفرة المخزنة في أي وقت من خلال النقر على التفاصيل “Detail” ثم على استرداد “Redeem”. من الجدير بالذكر أن تحويل العملات الرقمية أو الفائدة المكتسبة قد يستغرق 24 ساعة.

التخزين على المدى الثابت (Fixed-term staking)

يسمح التخزين على المدى الثابت للمستخدمين بإيداع العملات الرقمية لإكتساب عوائد بسعر فائدة متفق عليه، كما يحتاج المستخدمين الى تحديد مدة تخزين معينة ولا يمكنهم سحب عملاتهم الرقمية خلال تلك المدة دون دفع الرسوم.

في هذا المثال سنقوم بتخزين 10 EOS لمدة 30 يومًا

الخطوة الأولى: اشترك في نظام التخزين على المدى الثابت

قم باختيار التخزين “Staking” من القائمة المنسدلة “All products” وأدخل EOS في شريط البحث الموجود على اليمين. يمكنك بعد ذلك النقر فوق “تحديد” لعرض جميع الفترات المتاحة لـEOS Staking ذات المدى الثابت مع معدلات العائد الخاصة بكل منها؟ اختر المدة التي ترغب بها وانقر فوق اشتراك “Subscribe” للمتابعة.

الخطوة الثانية: املأ وتأكد من تفاصيل معاملة التخزين على المدى الثابت

أدخل المبلغ الذي ترغب في تخزينه. بالنسبة إلى EOS، يكون الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك عو 1 EOS.

إذا كنت ترغب في الاشتراك بكامل رصيدك يمكنك النقر فوق “Max”. يمكنك أيضا النقر فوق إظهار المحافظ “Show wallets” لعرض أرصدة EOS المتوفرة في حسابك. ثم انقر فوق زر “Continue” للمتابعة.

قم بمراجعة تفاصيل المعاملة مرة أخرى بما في ذلك فترة الإيداع ثم انقر فوق اشتراك “Subscribe” للمتابعة.

الخطوة الثالثة: راجع معاملتك

قم بمراجعة المعاملة المكتملة الخاصة بك في قسم أرباحي “My earnings” كما موضح بالصورة ادناه.

يمكنك سحب عملاتك الرقمية المخزنة في أي وقت من خلال النقر على التفاصيل “Detail” ثم على استرداد “Redeem”. يرجى ملاحظة أنه سيتم فرض غرامة إذا قمت بسحب عملاتك قبل انتهاء الفترة المحددة.

تخزين توكنلون (Tokenlon staking)

توكنلون هو عبارة عن نظام تبادل رموز مبني على بروتوكول 0x. عملة LON هي العملة الرئيسية لـTokenlon وتستخدم لتحفيز المستخدمين على المشاركة في النظام البيئي الخاص بهم.

مع OKEx Earn يمكن للمستخدمين تخزين عملات LON الخاصة بهم والحصول على أرباح تخزين.

الخطوة الأولى: اشترك في تخزين Tokenlon

قم باختيار التخزين “Staking” من القائمة المنسدلة “All products”. انقر فوق “Select” لعرض نسبة الفائدة السنوية المقدرة لتخزين Tokenlon. ثم انقر فوق اشتراك “Subscribe” إذا كنت ترغب في المتابعة.

الخطوة الثانية: املأ وتأكد من تفاصيل المعاملة

أدخل المبلغ الذي ترغب في تخزينه. بالنسبة لـ Tokenlon Staking، فإن الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك هو 10 LON.

إذا كنت ترغب في الاشتراك بكامل رصيدك يمكنك النقر فوق “Max”. يمكنك أيضا النقر فوق إظهار المحافظ “Show wallets” لعرض أرصدة LON المتوفرة في حسابك. ثم انقر فوق زر “Continue” للمتابعة.

قم بمراجعة تفاصيل المعاملة مرة أخرى بما في ذلك فترة الإيداع ثم انقر فوق اشتراك “Subscribe” للمتابعة.

الخطوة الثالثة: راجع معاملتك

قم بمراجعة المعاملة المكتملة الخاصة بك في قسم أرباحي “My earnings” كما موضح بالصورة ادناه. يمكنك النقر فوق “Details” لعرض تفاصيل المعاملة.

لماذا يختار المستثمرون التخزين (Staking)

يفضل المستثمرون في عالم العملات الرقمية التخزين بسبب العوائد التي تعد عالية نسبيًا مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى. يمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون بالمخاطرة والتداول في الأسواق المتقلبة الحالية الحصول على دخل ثابت من عملاتهم الرقمية الراكدة من خلال استثمارها في نظام التخزين الخاص بـ OKEx.

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