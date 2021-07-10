المحللون يقولون إن حركة الأسعار المتقلبة لبيتكوين "نموذجية لأسواق السيولة المنخفضة"

تام شمس - السبت 10 يوليو 2021 11:48 صباحاً - في ٩ يوليو، شهدت بيتكوين وسوق العملة المشفرة على نطاق أوسع ارتفاعًا معتدلًا ساعد في استرداد بعض الخسائر التي شهدتها يوم الخميس، لكن عددًا قليلًا من المحللين يواصلون التحذير من أن سعر بيتكوين قد ينخفض ​​إلى نطاق ٢٤٠٠٠ دولار إلى ٢٩٠٠٠ دولار على المدى القصير.

وتُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين قد ارتفع خلال ساعات التداول الصباحية يوم الجمعة وتمكن من الارتفاع مرة أخرى فوق ٣٤١٠٠ دولار.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

تلقى مؤشر الاتجاهات بين المتداولين دفعة طفيفة بعد عكس مسار سعر بيتكوين وارتفاعه مرة أخرى إلى ٣٤٠٠٠ دولار، لكن السعر لا يزال محاصرًا بين مستويات المقاومة والدعم الرئيسية ولا يزال نقص حجم الشراء مصدر قلق.حيث أشار Tempting Beef، وهو متداول باسم مستعار يشارك في مجتمع العملات المشفرة على تويتر، إلى أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة والقيمة السوقية للعملات البديلة لا تزال في وضع غير مستقر.

كما أشار إيلي لو ريست، الشريك في شركة إدارة الأصول الرقمية إكسو ألفا، إلى أنه جنبًا إلى جنب مع "الاتجاه غير الاتجاهي" في بيتكوين، فإن السوق أيضًا "يشهد انخفاضًا في حجم التداول" مما أدى إلى "مزيد من الانتكاسات الجامحة داخل النطاق، مما يضر بالمتداولين الاتجاهيين."

حيث قال لو ريست:

"داخل هذا النطاق، نشهد مضخات ومخلفات مع ارتفاع الأسعار ببطء قبل أن تنخفض بسرعة، وهو أمر نموذجي في أسواق السيولة المنخفضة."

نظرًا لتقلبات السوق، يرى لو ريست أن المشاركين في السوق يظلون على الهامش أثناء انتظارهم "لصندوق غراي سكيل للتوقف عن تفريغ عملات بيتكوين الخاصة به وتهدئة الإجراءات التنظيمية الصينية".

وأشار لو ريست أيضًا إلى التدقيق الذي يمارسه المنظمون الماليون في جميع أنحاء العالم على باينانس، باعتباره "مشكلة كبيرة تقلل من قدرة السوق على الحصول على تدفق رأس المال اللازم لتجاوز ٤٠٠٠٠ دولار".

ووفقًا للو ريست:

"على الرغم من تسعير السوق بالفعل لهذه العناصر، ما زلنا نشهد اعتمادًا قويًا للبيتكوين من قبل مديري الأصول التقليديين الذين يبحثون عن نقطة دخول جيدة ليتم وضعها في المرحلة التالية."

علامات على الدعم فوق ٣٠ ألف دولار

في حين أنه من الصحيح أن سعر بيتكوين قد انخفض إلى ما دون مستوى الدعم الأسبوعي بالقرب من ٣٤٥٠٠ دولار، إلا أن محلل العملات المشفرة على تويتر Rekt Capital سارع إلى الإشارة إلى أن السعر وجد دعمًا عند مستوى دعم ثابت آخر بالقرب من ٣٢٢٠٠ دولار مما أدى إلى "عدم وجود تغييرات كبيرة في الاتجاه".

أحد المؤشرات الصعودية المحتملة التي أبرزها بعض المحللين هو مقياس "صافي نمو الكيانات" لبيتكوين، والذي ارتفع إلى مستويات عالية جديدة في الأسابيع الأخيرة حيث انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من ٤٠٠٠٠ دولار.

نمو صافي كيانات بيتكوين. المصدر: غلاسنود

في مثل هذه الأوقات التي يسود فيها عدم اليقين، فإن الإستراتيجية البسيطة لمتوسط ​​تكلفة الدولار هي التي يلجأ إليها حتى أكثر المتداولين خبرة لتقليل التوتر وإعادة التركيز على توقعات الأسعار على المدى الطويل.

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