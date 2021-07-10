هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم الأفراد المرتبطين بشركة شاي مثلج سابقة تحولت إلى شركة تعدين

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد ثلاثة أشخاص متهمين بالتداول من الداخل مع شركة لونغ بلوكتشين المتعلقة بتغيير اسمها من لونغ آيلاند آيسد تي.

ففي إعلان يوم الجمعة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن إريك واتسون وأوليفر باريت ليندسي وجانون جيغوير يواجهون اتهامات في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك لدورهم في عمليات تداول مرتبطة بإعادة تسمية شركة المشروبات إلى شركة بلوكتشين، مما تسبب في ارتفاع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ. اشترى جيغوير ٣٥٠٠٠ سهم من لونغ بلوكتشين بعد أن تم إبلاغها بالتغيير من قبل باريت ليندسي، الذي تم تنبيهه لأول مرة من قبل واتسون.

حدث قرار تغيير الشركة من لونغ آيلاند آيسد تي إلى لونغ بلوكتشين في أوائل عام ٢٠١٨. وبعد إعادة تسمية الشركة للتركيز على تطوير بلوكتشين، ارتفع سعر السهم بنسبة ٢٨٩٪ - أي أكثر من ٣٨٠٪ خلال اليوم وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. بعد ذلك باع جيغوير أسهمه بأكثر من ١٦٠٠٠٠ دولار.

وقالت المجموعة التنظيمية إن باريت ليندسي وجيغوير قد أقرا بالفعل بالذنب في تهم جنائية فيما يتعلق بمخطط التلاعب في الأسهم، لكن الهيئة ستسعى للحصول على أوامر قضائية دائمة وعقوبات مدنية للأفراد الثلاثة في قضيتها الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تحاول منع واتسون من أن يكون مسؤولًا أو مديرًا في أي شركة عامة.