إعلانات العملات المشفرة تُحظَر على تيك توك

تام شمس - السبت 10 يوليو 2021 11:48 صباحاً - أعلنت تيك توك يوم الجمعة أنه لن يُسمح بعد الآن بأنواع معينة من الإعلانات على منصتها. حيث تضمين المحتوى الترويجي المعتمد على العملات المشفرة ضمن الموضوعات المحظورة الآن، وفقًا لمقال من إف تي أدفيزر يوم ٨ يوليو.

وستمنع الإرشادات الجديدة على موقع نشر الفيديو الاجتماعي المستخدمين على وجه التحديد من نشر محتوى ترويجي حول المنتجات المالية، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للناشر. "وفقًا لسياسة المحتوى الخاصة بتيك توك، أصبح الترويج لجميع الخدمات والمنتجات المالية محظورًا الآن على مستوى العالم"، وفقًا لمقال إف تي أدفيزر.

كان تيك توك محورًا لضجة دوجكوين (DOGE) في عام ٢٠٢٠، عندما شارك المستخدمون مقاطع فيديو ذات صلة في محاولة لجذب المزيد من الأشخاص للمشاركة في الأمر. وقد استضافت مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا نقاشًا بارزًا حول الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت مناقشات الأسهم حول ريديت بارزة أيضًا.

حيث قال مارتن بامفورد، رئيس تعليم العميل في إنفورمد تشويس، لإف تي أدفيزر: "إن تفسيري لهذا هو أن [تيك توك] يشدد على المحتوى المدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر والذي يؤدي إلى رابط تابع، على سبيل المثال للتسجيل في منصة تداول والحصول على أسهم مجانية"، مضيفًا:

"نحن نرى قدرًا كبيرًا من هذا المحتوى ذي العلامات التجارية على تيك توك، عادةً من المعلقين السيئين المطلعين، الذين يجذبون المتابعين بوعود بالثراء، لكن في الواقع يجنون أموالهم من الأشخاص الذين يشتركون عبر الروابط التابعة."

من غير الواضح إذا ما كان حظر تيك توك ينطبق على جميع مناقشات المنتجات المالية، أو تلك التي تكون ترويجية بطبيعتها. حظرت غوغل إعلانات العملات المشفرة في عام ٢٠١٨، على الرغم من أنها أزلت جزءًا من هذا الحظر هذا العام لبعض الكيانات، في انتظار متطلبات معينة.