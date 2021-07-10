كابيتال إنترناشيونال تشتري ٦٠٠ مليون دولار من أسهم مايكروستراتيجي

تام شمس - السبت 10 يوليو 2021 11:48 صباحاً - استثمرت شركة كابيتال إنترناشونال للخدمات المالية أكثر من نصف مليار دولار في أسهم شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال.

ففي وثيقة مقدمة من مايكروستراتيجي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، للربع الثاني من عام ٢٠٢١، كشفت الشركة أن شركة كابيتال إنترناشيونال إنفستورز قد اشترت ٩٥٣٢٤٢ سهمًا من أسهمها. وبعد إصدار وثيقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، ارتفع سعر سهم مايكروستراتيجي بأكثر من ١,٥٪ ليصل إلى ٦٢٨,٤٤ دولارًا في وقت كتابة المقالة، مما جعل قيمة أسهم كابيتال إنترناشيونال حوالي ٦٠٠ مليون دولار.

وبحسب ما ورد أظهر تسجيل كابيتال انترناشيونال للربع الأول من عام ٢٠٢١ لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة لم تمتلك أي أسهم في مايكروستراتيجي اعتبارًا من ٣١ مارس.

استمرت شركة مايكروستراتيجي، وهي الشركة التي أعلنت العام الماضي أنها ستشتري أكثر من ٢٥٠ مليون دولار من بيتكوين (BTC)، للحصول على ١٠٥٠٨٥ بيتكوين، أي أكثر من ٣,٥ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة. وعلى الرغم من أنباء الاستثمار الكبير في شركة ذات مقتنيات ضخمة من العملات المشفرة، لم يتأثر سعر بيتكوين على ما يبدو. حيث ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة ٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لتصل إلى ٣٣٤٣٨ دولارًا.

في الشهر الماضي، أعلنت الشركة أنها تعتزم "جمع ٤٠٠ مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي من الأوراق النقدية المضمونة العليا في عرض خاص" لشراء المزيد من عملات بيتكوين. وعلى الرغم من أن مايكروستراتيجي في وقتٍ لاحق زادت عرض الدين إلى ٥٠٠ مليون دولار واشترت ما يقرب من ٤٨٩ مليون دولار من أصل العملة المشفرة، انخفض سعر سهمها لفترة وجيزة بأكثر من ٢٪.