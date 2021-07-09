محطة لتوليد الطاقة من عام ١٨٩٧ تكسب ثلاثة أضعاف ما كانت تجنيه سابقًا بفضل تعدين بيتكوين

تام شمس - الجمعة 9 يوليو 2021 09:55 صباحاً - محطة ميكانيكفيل للطاقة الكهرومائية في نيويورك - وهي إحدى أقدم منشآت توليد الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة - تستضيف الآن تعدين بيتكوين.

المحطة مملوكة لشركة ألباني إنجينيرينغ كورب (AEC)، التي طُلب منها تجديد وإصلاح الشبكة الوطنية في عام ١٩٨٦. وقد أشار جيم بيشا الأب، الرئيس التنفيذي لشركة AEC، إلى أن تعدين العملات المشفرة يوفر ثلاثة أضعاف هوامش الربح المتاحة من بيع الكهرباء مرة أخرى إلى الشبكة.

"نعتقد أن هذه هي أقدم منشأة للطاقة المتجددة في العالم لا تزال قيد التشغيل. ويمكننا في الواقع كسب المزيد من المال باستخدام بيتكوين بدلًا من بيع الكهرباء إلى الشبكة الوطنية".

وقد أشار بيشا إلى أنه سعيد بتصفية بيتكوين فور دخولها، معربًا عن شكوكه بشأن إمكانات الأصول المشفرة على المدى الطويل.

وعلى الرغم من هوامش الربح القوية، يأسف بيشا لعدم بيع الكهرباء لاستخدامها كطاقة، لكن عقدًا من القتال مع الشبكة الوطنية جعله يبحث عن مصادر دخل بديلة.

فعندما طُلب من شركة AEC تجديد المحطة، تم توقيع عقد مع الشبكة الوطنية يضمن أنها ستشتري الطاقة من بيشا لمدة ٤٠ عامًا بسعر مخفض. ومع ذلك، بعد أن حصلت شركة AEC على ترخيص للعمل بشكل مستقل في عام ١٩٩٣، ادعى بيشا أن الشبكة الوطنية تراجعت عن صفقتها، مما أدى إلى معركة قانونية مطولة.

بعد أن تكبدت المنشأة أضرارًا كبيرة من الفيضانات، ثم اشتعلت النيران في أحد المولدات، وافقت الشبكة الوطنية على التخلي عن المحطة ودفع تكاليف الإصلاحات وشراء الكهرباء من شركة AEC بالقيمة السوقية في عام ٢٠٠٣. على الرغم من تنازل الشبكة الوطنية عن تخفيض أسعارها، فإن أرباح تعدين بيتكوين لا تزال عملاقة بالنسبة لما يمكن أن تحققه شركة AEC من بيع الكهرباء.