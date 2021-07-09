جاك دورسي يؤكد أن سكوير تبني أجهزة محافظ لبيتكوين مع "خدمة حفظ مدعومة"

تام شمس - الجمعة 9 يوليو 2021 09:55 صباحاً - تقوم شركة المدفوعات الرقمية سكوير ببناء أجهزة محفظة لبيتكوين، حيث أكد كل من الرئيس التنفيذي جاك دورسي ورئيس الأجهزة جيسي دوروغوسكر الخطة على تويتر.

وقد أعلن رائد الأعمال التكنولوجي ومؤيد بيتكوين، لأول مرة عن فكرة إنشاء أجهزة محفظة وخدمة حفظ من سكوير الشهر الماضي، لكنه كشف اليوم أننا "نقوم بذلك".

وأوضح دوروغوسكر على تويتر أن سكوير تريد جعل حفظ بيتكوين أكثر شيوعًا، وحدد مسار طرح أجهزة المحافظ:

"لدينا الكثير من الأسئلة والقضايا التي يجب التوفيق بينها وسنبدأ بتوجيه المنتج هذا: بيتكوين أولًا ثم التوزيع العالمي والتوقيعات المتعددة لتحقيق" المساعدة الذاتية "، وتحديد أولويات استخدام الهاتف المحمول."

أوضح دورسي مصطلح "الحفظ الذاتي المدعوم" الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تقديم تجربة مبسطة لإدارة أجهزة المحافظ.

"لا يجب أن يكون الحفظ كل شيء أو لا شيء. يمكننا على الأرجح تبسيط خدمة الحفظ من خلال "المساعدة في الحفظ الذاتي". تتطلب المساعدة تصميمًا رائعًا للمنتج: الحد الأدنى من وقت الإعداد والاعتماد على الأجهزة الحالية وكذلك الموثوقية الشاملة".

نظرًا لأن العملات المشفرة شهدت ارتفاعًا هائلًا في المضاربة من المستثمرين الجدد وسط نمو القطاع على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، فقد أصبح موضوع حفظ العملات الرقمية ذا أهمية متزايدة.

إذ تعد محافظ الأجهزة واحدة من أكثر الطرق أمانًا للاحتفاظ بأصول العملات المشفرة لأنها تمكن المستخدمين من تخزين مفاتيحهم الخاصة ومقتنياتهم على أجهزة خارجية غير متصلة بالإنترنت. لكن المستخدمين العاديين يشكون من صعوبة تعلم كيفية استخدامها.