ما هو Pundi X وكيفية شراء وتداول عملة PUNDIX

حجم سوق التشفير كبير جدا، و يزداد ضخامة كلما تم تسليط الضوء عليه من طرف جهات كانت لا تتناقش في شيئ اسمه العملات المشفرة، ما بات حتى أصبح معضم المعارضون بعد فهم ما أتت به صناعة التشفير للعالم، و الفوائد التي تعود بالنفع على الإقتصاد العالمي، الى تغير رئيهم المعارض الى رأي إيجابي يرى في سوق العملات المشفرة فرص كبيرة للعالم المالي والاقتصادي و الإجتماعي. و مع ازدحام سوق وصناعة التشفير تفوتنا فرص لمشاريع قوية و فعلا تحل العديد من المشاكل، أحد هذه المشاريع Pundi X الذي يشهد و عملته او رمزه المميز NPXS و التي الان تم تسميتها عملة PUNDIX تطورا كبيرا، المشروع يجدب مستثمرين كبار و يفتح المجال لجعل الدفع بأي عملة أو رمز رقمي مشفر في أصغر نقطة بيع في العالم حتى تستطيع شراء علكة بالعملة المشفرة و الرموز المميزة كيف ما كانت.

ما هو Pundi X ؟

Pundi X عبارة عن منصة لا مركزية تهدف إلى تعميم العملات المشفرة وإنشاء بنية أساسية لاستخدامها اليومي. تتمثل مهمة الفريق في توفير القدرة على إجراء عمليات شراء باستخدام الأصول الرقمية ، كما هو الحال الآن باستخدام العملات الورقية (باستخدام البطاقات المصرفية والأجهزة المحمولة). لتحقيق هذا الهدف ، Pundi X تنتنج كل يوم و تبيع أجهزة ذكية خاصة لكل نقاط البيع التي ترغب في قبلول العملة المشفرة كوسيلة للدفع. سيسمح هذا للتجار بقبول الدفع مقابل سلعهم وخدماتهم برموز او عملة PUNDIX و عملات مشفرة أخرى. ضف على أن النظام يقدم بطاقات ذكية XPASS Card من أجل تشتريها مقابل العملا المشفرة تتيح لك الشراء بها في نقاط البيع التي لها جهاز Pundi X.

المزيد والمزيد من الشركات حول العالم تتبنى حل Pundi X للاستفادة من قوة تقنية Blockchain. مهمة Pundi X تتجلى في تزويد الشركات و التجار بتبني حل POS بنظام البلوكشين.

ما هو Pundi XPOS؟

يتيح جهاز XPOS ، وهو أول POS متنقل محمول قائم على تقنية البلوكشين Blockchain في العالم ، عمليات دفع فورية وسلسة في المتاجر حول العالم ، بالإضافة إلى بيع وشراء عملات Bitcoin و ETH و PUNDIX و BNB و TRX و CHZ وغيرها من العملات المشفرة الشائعة. حاليًا يمكن الدفع و البيع و الشراء بنظام الدفع XPOS تقريبا بكل العملات المشفرة المتدلة في السوق.

بالمقارنة مع أجهزة الصراف الآلي المستخدمة لتبادل العملات المشفرة، بيعها و شرائها ، سيكون للحل المقترح XPOS مزايا لا يمكن إنكارها:

محطات نقاط البيع محمولة أكثر إحكاما وأسهل في الاستخدام، ويضم العديد من العملات المشفرة.

سعر الأجهزة أرخص بكثير بالمقارنة مع Bitcoin ATMs

ستكون المنصة مفتوحة المصدر ، ويمكن للمطورين الآخرين استخدامها للترويج لمنتجاتهم الخاصة.

ما هو Pundi XPASS؟

Pundi XPASS هي بطاقة خصم تدعم العملة المشفرة تعمل تقنية NFC والتي تتيح للأشخاص الشراء والبيع والدفع بالعملات المشفرة بمجرد مسحها مع جهاز Pundi XPOS و أي جهاز أخر يقبل العملة المشفرة.

كيف تشتري بطاقة XPASS؟

توجد طريقتان لشراء بطاقة XPASS:

الشراء من التجار الذين يستخدمون XPOS.

او عبر طلبها من موقع الشركة Pundi X.

يستخدم العملاء بطاقة XPASS لإجراء المعاملات ، تمامًا مثل كيفية استخدامهم لبطاقة تعبئة المترو او الحافلة. يمكن للمستخدمين أيضًا إدارة العملات المشفلرة أو الرموز المميزة في بطاقة XPASS الخاصة بهم من خلال ربطها بتطبيق XWallet.

ما هو XWallet؟

تربط محفظة و تطبيق Xwallet للهواتف الذكية المحافظ الرقمية التقليدية بنظام الدفع Pundi X. وهذا يسمح للمستخدمين بإجراء المدفوعات بسهولة في المتاجر عبر XPOS. يمكن أيضًا إقران المحفظة بـ XPASS ، مما يجعلها تطبيق دفع رقمي يمكن استخدامه في أي وقت وفي أي مكان.

سواء كانت بلوك تشين متصلة او غير متصة بالإنترنت يمكنك عبر Xwallet :

شراء الأصول الرقمية وإنفاقها على الفور عبر XPOS

أرسال واستقبل الأصول الرقمية بسهولة من أصدقائك وعائلتك بدون رسوم.

الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات من خلال DApps في XWallet.

إدارة وتطوير الأصول الرقمية الخاصة بك بسهولة

إقران بطاقة XPASS الخاصة بك مع XWallet لتمكين إدارة الأصول الرقمية بشكل أفضل

نقل أصولك الرقمية بسلاسة بين بطاقات XPASS المختلفة

ما هي منصة Pundi X المفتوحة؟

نظام أساسي مفتوح يسمح للمطورين والشركات بإدراج رموز و العملات الرقمية المخصصة في XPOS و XWallet و XPASS. كما يسمح لك بإنشاء بطاقات XPASS مخصصة ضمن نظام الدفع لدى الشركة.

تدعم Open Platform مطوري البلوكشين ومصدري الأصول الرقمية والشركات لتطبيق أصولهم الرقمية المخصصة وإدراجها بحرية في نظام الدفع الخاص بـ Pundi X ، بما في ذلك بطاقات XWallet و XPOS و XPASS.

يمكن للمطورين والتجار الآن إتاحة أصولهم الرقمية بسهولة لخدمة سيناريوهات الدفع المختلفة دون اتصال بالإنترنت وعبر الإنترنت. ستدعم المنصة المفتوحة أولاً رموز ERC20 و BEP2 ثم تتوسع لاحقًا لتشمل الأصول الرقمية من أنظمة Blockchain الأخرى.

مزايا المنصة لمطوري Blockchain

تكاليف تطوير المنتج قليلة أو معدومة. سيتمكن المطورون أو مصدرو الرموز أو التجار من تعميم أصولهم الرقمية عبر شبكة Pundi X العالمية أو في شبكتهم الخاصة. يمكنك الوصول بسهولة إلى مستخدمي التشفير عبر الإنترنت وغير المتصلين لتنمية قاعدة المستخدمين الخاصة بك مع تسخير قوة تقنية Blockchain.

فوائد المصة للمستخدمين

سوف تتوافق الرموز المدرجة في Pundi X Open Platform مع معايير الأمان والامتثال العالمية. سيشعر المستخدمون براحة البال عند استخدام الرموز المميزة عبر XWallet و XPOS و XPASS – مما يجعل الأصول الرقمية القائمة على البلوكشين خيارًا للدفع اليومي.

زيادة استخدام عملة PUNDIX

سيُطلب من المطورين استخدام رمز PUNDIX كرسوم لمعالجة المعاملات والإيداعات بالإضافة إلى رسوم شراء بطاقة XPASS وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة.

ما هي Function X؟

Function X هي نظام بيئي مبني بالكامل على تقنية البلوكشين. كل شيء في f (x) لامركزي وآمن تمامًا ، مما يعني أن كود مصدر التطبيق ، وبروتوكول الإرسال ، والأجهزة يمكن أن تكون جميعها جزءًا من شبكة لامركزية. كل بت وكل بايت في f (x) هو جزء من نظام البلوكشين المامل المحض. نظام Function X Ecosystem هو عبارة عن منصة خدمات إنترنت الجيل القادم، نظام بيئي جديد تمامًا يوفر بنية تحتية للخدمة من خلال تحسين هياكل الإنترنت و البلوكشين الحالية ، والجمع بين فوائد كليهما.

عملة PUNDIX المعروفة سابقا ب NPXS

PUNDIX هو الرمز المميز الأصلي لنظام XPOS البيئي. تستخدم للمعاملات عبر الإنترنت ؛ للدفع مقابل الإعلان على إيصالات XPOS ؛ نقاط الولاء والمكافآت؛ شراء أجهزة XPOS و XPASS ؛ رسوم المقاصة رسوم المطور من أجل الاستفادة من منصة Pundi X المفتوحة و ادراج التطبيقات و الرموز على المنصة و الأجهزة وأكثر من ذلك بكثير. تعمل PUNDIX على سلسلة بلوكشين الإيثريوم وتخطط للانتقال إلى شبكة Function X الخاصة بها في المستقبل ما هي Function X؟

تمتلك Pundi XPOS متجر تطبيقات خاص بها مبنى على نظان الأندرويد. يمكن للمطورين نشر التطبيقات التي تستهدف تجار التجزئة ، مثل معاملات العملة المشفرة والمحافظ والخدمات المالية أو التأمينية وبرنامج العضوية أو الولاء وإدارة التسليم والمزيد لتلبية الاحتياجات في بلدان مختلفة.

يتطلب نشر تطبيق على متجر تطبيقات Pundi XPOS وجود رموز PUNDIX المميزة و PUNDIX هو رمز افتراضي لتسوية الدفع داخل التطبيق. اعتمادًا على الأنواع المختلفة للمطورين ، تفرض ما يصل إلى 30% من رسوم المناولة في PUNDIX. و تلك النسبة مبرمجة على العقد الذكي لحرقها من أجل رفع قيمة العملة في المستقبل.

عملة النظام PUNDIX أيضا لها دور في :

جوائز PUNDIX

يمكن استخدام رموز PUNDIX كجوائز ولاء للعملاء على كل مشترياتهم. سيشجع المستهلكين على استخدام Pundi X لإجراء عمليات شراء. كما أنه يساعد أصحاب المتاجر على زيادة الإيرادات ورضا العملاء وزيادة شبكة أعمال Pundi X.

من أجل الإعلان على أجهزة Pundi XPOS عالميًا

يمكن للمعلنين والمطورين وشبكة الإعلانات وضع إعلانات من خلال منصة الإعلان Pundi X. يمكن أن يكون محتوى الإعلان وموضعه إعلانات للمستهلكين على الإيصالات وعلى بطاقات Pundi XPASS.

كيفية شراء وتداول عملة PUNDIX

عملة PUNDIX إنتقلت من NPXS الى PUNDIX عبر منصة Binance و كل المنصات الأخرى المدرجة فيها العملة.

شرح كيفية شراء و تداول عملة PUNDIX عبر Binance، هو كالتالي

عبر الرابط التالي ستدخل على زوج PUNDIX/USDT و يجب أن تكون مسجل في المنصة او مسجل الدخول.

تأكد ان لديك عملة USDT او ETH من أجل شراء عملة PUNDIX، أن كنت جديد في عالم التشفير افتح حساب التداول عبر منصة Binance عبر الرابط التالي : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان. أيضا يمكنك معرفة كيفية شراء العملة عبر البطاقة البنكية من خلال : شراء البيتكوين والعملات المشفرة ببطاقة بنكية عبر Binance و كيفية شراء العملة المشفرة عبر نظام Binance P2P عبر الموضوع التالي : كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت.

و بهذه الخطوات ستكون عملة PUNDIX في نمحفظتك Spot في حالة اشتريت العملة بثمن السوق، في حالة حددت الشراء بسعر محدد، ستجد العملة في محفظتك بعد أن يصل السعر الى السعر الذي حددته، الطريقة يمكن تطبيقها على البيع ايضا.