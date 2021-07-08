مجمّع التمويل اللامركزي "زيريون" يحصل على ٨,٢ ملايين دولار في جولة تمويل من السلسلة أ

تام شمس - الخميس 8 يوليو 2021 05:41 صباحاً - جمع مجمع التمويل اللامركزي القائم على إيثيريوم، زيريون، ٨,٢ ملايين دولار في جولة تمويل من السلسلة أ.

وتسهل منصة التجميع التي لا تقدم خدمة الحفظ الوصول إلى أكثر من ٦٠ بروتوكولًا قائمًا على إيثريوم، مثل آيف وواي إيرن.فاينانس وكيرف. عالجت زيريون أكثر من ٦٠٠ مليون دولار من الحجم في عام ٢٠٢١ حتى الآن بمتوسط ​​تداول قدره ١٠٠٠ دولار.

وقد قادت شركة موزايك فنتشرز الزيادة، وضمت أيضًا مشاركة من بليسهولدر وديجيتال كارنسي غروب وبلوكتشين دوت كوم فنتشرز، من بين آخرين.

كما انضم المؤسس المشارك والشريك في موزايك، توبي كوبيل، وشريك المشروع في بليسهولدر، براد بورنهام، إلى مجلس إدارة زيريون كجزء من الجولة.

جمعت الشركة الآن ١٠,٢ ملايين دولار في المجموع، بناءً على جولتها الأولية البالغة ٢ مليون دولار في ديسمبر ٢٠١٩.

وتأمل زيريون أن يساعد ذلك قاعدة مستخدميها على النمو من حوالي ٢٠٠٠٠٠ إلى أكثر من سبعة أرقام. كما يخطط المشروع لتوسيع فريقه من ١٨ إلى ٢٥ قبل عام ٢٠٢٢، مع تجديد واجهة التداول وميزة تتبع المحفظة.

تخطط زيريون لتمكين دعم سلاسل بلوكتشين المشهورة الأخرى والطبقة المزدوجة التي تحظى بشعبية كافية بين مستخدمي التمويل اللامركزي خلال الربع الثالث. ويقدر الفريق أن عملائه يفتحون تطبيقهم تسع مرات يوميًا في المتوسط.

انتشر قطاع التمويل اللامركزي بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث زاد العدد الإجمالي للعناوين التي تفاعلت مع بروتوكولات التمويل اللامركزي من ٢٥٠٠٠ إلى ما يقرب من ٣ ملايين خلال ١٢ شهرًا فقط.